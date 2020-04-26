Türk hastayı İsveç'ten alan ambulans uçak Ankara'ya dönüyor
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Türk hastayı İsveç'ten alan ambulans uçak Ankara'ya dönüyor

Türk hastayı İsveç'ten alan ambulans uçak Ankara'ya dönüyor Covid-19 teşhisi konulmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk vatandaşını almak için İsveç'e hareket eden ambulans uçak Ankara'ya dönüyor.

26.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:55
Türk hastayı İsveç'ten alan ambulans uçak Ankara'ya dönüyor

Türk hastayı İsveç'ten alan ambulans uçak Ankara'ya dönüyor

ANKARA - Covid-19 teşhisi konulmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk vatandaşını almak için İsveç'e hareket eden ambulans uçak Ankara'ya dönüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından İsveç'te yaşayan ve korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken için İsveç'e ambulans uçak gönderilmişti. İsveç'e varan uçak hastayı ve beraberindeki 3 çocuğunu alarak Ankara'ya dönmek için hareket etti.

Türk hastayı İsveç'ten alan ambulans uçak Ankara'ya dönüyor

Kaynak: İHA

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