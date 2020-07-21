Türk Harb-İş Sendikası Gölcük'te 10 bin maske dağıttı
Türk Harb-iş Sendikası Kocaeli Şubesince Gölcük ilçesinde 10 bin maske dağıtıldı.
21.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:39
Türk Harb-iş Sendikası Kocaeli Şubesince Gölcük ilçesinde 10 bin maske dağıtıldı.
Şube Başkanı Korkut Gökbayrak ve sendika yöneticilerince ilçe merkezinde kurulan stantta, poşetlenmiş maskelerin dağıtımı gerçekleştirildi.
Maskelerin 3 bin 100'ü Gölcük Tersane Komutanlığı işçilerine, 6 bin 900'ü ise ilçedeki esnaf ile vatandaşlara ulaştırıldı.
Kaynak: AA