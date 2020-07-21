Türk Harb-İş Sendikası Gölcük'te 10 bin maske dağıttı Türk Harb-iş Sendikası Kocaeli Şubesince Gölcük ilçesinde 10 bin maske dağıtıldı.

Türk Harb-iş Sendikası Kocaeli Şubesince Gölcük ilçesinde 10 bin maske dağıtıldı.

Şube Başkanı Korkut Gökbayrak ve sendika yöneticilerince ilçe merkezinde kurulan stantta, poşetlenmiş maskelerin dağıtımı gerçekleştirildi.

Maskelerin 3 bin 100'ü Gölcük Tersane Komutanlığı işçilerine, 6 bin 900'ü ise ilçedeki esnaf ile vatandaşlara ulaştırıldı.

Kaynak: AA