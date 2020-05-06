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Türk halkı market alışverişinde son dakikacı

Türk halkı market alışverişinde son dakikacı
06.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:40

Perakende sektörünün ölçümlenemeyen en büyük alanı olan bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak kaydederek trendleri analiz eden Trendbox'ın çalışmasına göre, 23 Nisan ve 1 Mayıs ile başlayan sokağa çıkma...

Perakende sektörünün ölçümlenemeyen en büyük alanı olan bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak kaydederek trendleri analiz eden Trendbox'ın çalışmasına göre, 23 Nisan ve 1 Mayıs ile başlayan sokağa çıkma yasakları öncesinde alışverişler son güne kaldı.

Trendbox, İstanbul'da binden fazla noktadan aldığı verilerle, son iki hafta sonu sokağa çıkma yasakları öncesi yapılan satışların analizini gerçekleştirdi.

Trendbox'ın analizinde, 23 Nisan ve 1 Mayıs ile başlayan sokağa çıkma yasakları öncesinde alışverişler son güne kaldı.

Yasaklar başlamadan önce en çok alınan ürünler alkolsüz içecekler, kahvaltılık ürünler ve ekmek oldu. En çok yüzde 29 ile alkolsüz içecek, yüzde 13 ile bisküvi, kek, gofret, yüzde 12 ile kahvaltılık, yüzde 11 ile ekmek ve yüzde 5 ile kuru yemiş alındı.

Yasakların bitimini takip eden ilk günler olan 27 Nisan ve 4 Mayıs Pazartesi günlerinde de İstanbullular, gıda alışverişine koşmadı. Her iki günde de market alışverişinin en yoğun saati 19.00 olarak tespit edildi.

22 Nisan akşamı en çok tercih edilen ürünler ekmek, su, süt, makarna gibi temel gıdalar olurken, ikinci sokağa çıkma yasağının son günü olan 30 Nisan'da ise bisküvi, kek, çikolata, kuru yemiş gibi atıştırmalıklar satın alındı.

Ramazan sofraları için en çok kahvaltılık alındı

22 Nisan ve 30 Nisan'da yapılan alışverişlerde en fazla artış dondurmada görülürken, her iki sokağa çıkma yasağı öncesinde makarna alışverişi azaldı.

Trendbox'a göre, 24 Nisan itibarıyla başlayan ramazan ayı için alışverişler son güne bırakılmadan yapıldı.

Ramazan sofraları için en çok kahvaltılık alındı. Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde genel alışveriş trendi olan temizlik ürünleri dışında bu kez kahvaltılıklar, kuru yemiş (hurma ve benzeri) ve atıştırmalık satışlarında artış yaşandığı gözlemlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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