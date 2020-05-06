Türk halkı market alışverişinde son dakikacı

23 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri itibarıyla sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok alınan ürünler alkolsüz içecekler, kahvaltılık ürünler ve ekmek oldu.

23 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri itibarıyla sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok alınan ürünler alkolsüz içecekler, kahvaltılık ürünler ve ekmek oldu.

Perakende sektörünün ölçümlenemeyen en büyük alanı olan bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak kaydederek trendleri analiz eden Trendbox, İstanbul'da binden fazla noktadan aldığı verilerle, son iki hafta sonu sokağa çıkma yasakları öncesi yapılan satışların analizini gerçekleştirdi. Analize göre, 23 Nisan ve 1 Mayıs ile başlayan sokağa çıkma yasakları öncesinde alışverişler son güne kaldı. Yasaklar başlamadan önce yüzde 29 alkolsüz içecek, yüzde 13 bisküvi, kek, gofret, yüzde 12 ile kahvaltılık, yüzde 11 ekmek ve yüzde 5 ile kuruyemiş alındı. Yasakların bitimini takip eden ilk günler olan 27 Nisan ve 4 Mayıs Pazartesi günlerinde de İstanbullular gıda alışverişine koşmadı. Her iki günde de market alışverişinin en yoğun saati 19.00 olarak tespit edildi.

Atıştırmalıklar torbaya girdi

22 Nisan akşamı en çok tercih edilen ürünler ekmek, su, süt, makarna gibi temel gıdalar olurken, ikinci sokağa çıkma yasağının son günü olan 30 Nisan'da ise bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş gibi atıştırmalıklar satın alındı. 22 Nisan ve 30 Nisan'da yapılan alışverişlerde en fazla artış dondurmada görülürken her iki sokağa çıkma yasağı öncesinde makarna alışverişi azaldı.

Ramazan sofraları için en çok kahvaltılık alındı

Analize göre, 24 Nisan itibarıyla başlayan Ramazan ayı için alışverişler son güne bırakılmadan yapıldı. Ramazan sofraları için en çok kahvaltılık alındı. Koronavirüs sürecinde genel alışveriş trendi olan temizlik ürünleri dışında bu kez kahvaltılıklar, kuruyemiş (hurma vb.) ve atıştırmalıkların Ramazan dolayısıyla satışlarında artış yaşandığı gözlemlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA