Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü için tören düzenlendi

23.08.2019 17:10

TRT İstanbul Radyosundan emekli Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü, son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören ve dün hayata gözlerini yuman 72 yaşındaki sanatçı için Harbiye'deki TRT İstanbul Radyosunda tören düzenlendi.

Törene katılan TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, Ali Gürlü'nün "Çekemedim Akça Kızın Göçünü" adlı türküsüyle akıllarda yer edindiğini belirterek, "Ben kuruma girmeden önce de onun sesi hafızamda yer bulmuştu. Çekilmeyen bu dünyanın yükünü çekemeyenler, vakti geldiğinde göçüp gidiyor. Şimdi Ali ağabey de göçüp gidenler arasında. Rabbim rahmet ve merhametini üzerinden eksik etmesin, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

TRT'ye ilk girdiği günlerde Gürlü ile tanıştığının altını çizen Akçakaya, şunları kaydetti:

"Rahmetli, Ömer Akçınar'la birlikte, halk müziğindeki programlara uygun türküler nasıl seçilir ve nelere dikkat edilir konusunu ikisinden ilk yıllarda çok fazla sohbet ederek öğrenmiş olduk. Çıraklık biraz da sohbet etmeyi gerektiriyor. O sohbette de edebiyle dinlemeyi gerektiriyor. Biz de o gayret içerisinde bulunduk ve o günden bugüne Ali Gürlü, bir sanatçı ya da bir program yapımcısından öte Ali ağabeydi. Bugün, bu salonda olanların, yaşı kendisinden genç olanların hemen hepsi için de galiba böyle. Çünkü hem kendisiyle hem çevresiyle barışıktı. İyi adamdı. Rahmeti rahmana yolculuğa çıkmış birisi için iyi adamdı demekten öte güzel bir şey yok galiba. İnşallah hepimize 'İyi adamdı, iyi insandı.' cümlesini bizden sonra söyleyenler çok olur. Temennimiz budur."

Türk halk müziği sanatçısı Kubilay Dökmetaş da Gürlü ile olan arkadaşlıklarına değinerek, "Ali ağabeyin burada prodüktörlük, sanatçılık, şeflik, öğretmenlik yönünü hepimiz biliriz. Her perşembe günü benim programım 'Saklı Türküler' 19.00'da başlardı. Ali ağabeyin programı 'Yadigar Türküler' benden sonra 20.00'de başlardı. Her programın içerisinde ahde vefaya çok önem verdiği için mutlaka yitirdiğimiz değerlerden birini anmadan geçmezdi. Dün son yazışmalarımızı tekrar kontrol ederken şunu yazdığını gördüm 'Kubilay, yarın Özay Gönlüm'ü anacağız. Peş peşeyiz. Pişti olmayalım. İstersen ben listemi göndereyim, aynı türküleri yayınlamayalım.' diyecek kadar da zarafet sahibi bir insandı. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

Törenin ardından Gürlü'nün cenazesi, Şakirin Camisi'nde kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedildi.

Ali Gürlü



Eskişehir Mahmudiye'de 1947'de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966'da TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak TRT İstanbul Radyosunda üç yıl süren bir eğitim aldı. Daha sonra askerlik görevini tamamlayan Gürlü, 1970'te TRT İstanbul Radyosunda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albüme imza atan ve 1997'de emekli olan Ali Gürlü, TRT'de program yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.

Kaynak: AA