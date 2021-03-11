Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday vefat etti
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Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday vefat etti

11.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:48
Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday vefat etti

Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Günday, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede vefat etti.

TRT sanatçısı Günday'ın cenazesi, yarın Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verilecek.

Sanat yaşamı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirdiği bilinen Günday, kaset ve plaklarının yanı sıra, "Bağlama Metodu", "Türküler ve Öyküleri" ve "Dünden Bugüne Fethiye" adlı yazılı eserler bıraktı.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarında öğretim üyeliği de yapan Günday evli ve iki çocuk babasıydı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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