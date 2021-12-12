Türk Halk Müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay'ın ismini taşıyan park açıldı

Türk Halk Müziği sanatçısı ve besteci Abdurrahman Kızılay'ın ismini taşıyan park açıldı.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Sancaktepe Mahallesi'nde Türk Halk Müziği sanatçısı ve besteci Abdurrahman Kızılay'ın ismini taşıyan parkın açılışını yaptı.

Altınok, buradaki konuşmasında, Abdurrahman Kızılay gibi bir sanatçının bir daha dünyaya zor geleceğini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Abdurrahman Kızılay yürek sözlerini gönülden çatan bir sanatçıydı. Özellikle Kerkük için Türkmeneli için yazan ve söyleyen bir sanatçıydı. Türkmeneli için çok yanık söylerdi. Çünkü çileyle dolu bir mücadele hayatı vardı. Abdurrahman Kızılay'ın yüreğini açsanız içinden Türkmeneli çıkardı." ifadesini kullandı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de Keçiören'deki Kerkük Parkı'nın ardından Abdurrahman Kızılay Parkı'nın açılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Altınok'a teşekkür etti.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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