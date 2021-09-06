Türk Halk Müziği Mini Konseri'mizde Bimarhane'deydik
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, şehrimizde misafir ettiğimiz İstanbul Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Üyeleri ve aileleri onuruna düzenlenen Türk Halk Müziği'mizin birbirinden değerli eserlerinin seslendirildiği konsere katıldı.
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, şehrimizde misafir ettiğimiz İstanbul Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Üyeleri ve aileleri onuruna düzenlenen Türk Halk Müziği'mizin birbirinden değerli eserlerinin seslendirildiği konsere katıldı.
Kaynak: Habermetre