Türk Halk Müziği Korosu bu sefer telekonferasla konser verdi Türk Halk Müziği Korosu bu sefer telekonferasla konser verdi 28 kişi bir yayında toplandı, konser beğeni ile takip edildi Durna, "Bizim için büyük moral oldu" Düzce Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, korona virüs nedeni ile evlerinde kalan vatandaşlar için telekonferans yöntemi ile konser düzenledi.

Türk Halk Müziği Korosu bu sefer telekonferasla konser verdi

28 kişi bir yayında toplandı, konser beğeni ile takip edildi

Durna, "Bizim için büyük moral oldu"

DÜZCE - Düzce Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, korona virüs nedeni ile evlerinde kalan vatandaşlar için telekonferans yöntemi ile konser düzenledi. 28 kişinin bir videoda bir araya geldiği konseri takip edenler, moral depoladı.

Korona virüs Pandemisi sonrasında İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan ve 20 yaş altında ki kişilerin sokağa çıkmasını sınırlandırdı. Bunun dışında da Düzce'de vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın evde kal çağrısına uymayı tercih edince, Düzce Belediyesi'de farklı bir aktivite yapmaya karar verdi. Düzce Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, evlerde kalanlar için telekonferans yöntemi ile konser verdi. 28 Kişinin aynı anda bir canlı yayın içerisinde olduğu konserin duyurulmasının ardından bilgisayarlar ve telefonları başında toplanan evlerinde ki vatandaşlar konseri büyük bir beğeni ile takip etti.

Evinde konseri izleyen Songül Durna, Düzce Belediye Başkanının nazik düşüncesinden dolayı teşekkür ederek "Belediye Başkanımız bizler için konser düzenlemiş. Çok mutlu olduk. Bu sıkıcı zaman da bizlere moral oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bizler evlerdeyiz. Zaruri bir ihtiyacımız olmadığı müddetçe dışarı çıkmıyoruz. Düzcelilere de bunu temenni ediyorum. Sağlıcakla kal Düzce" dedi.

Düzce Belediyesi Türk Müziği Topluluğu'nun telekonferans konserleri ilerleyen günlerde bir kez daha yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA