Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu konseri çevrim içi gerçekleştirildi
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Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu konseri çevrim içi gerçekleştirildi

13.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:46
Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu konseri çevrim içi gerçekleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, ilk konserini çevrim içi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, ilk konserini çevrim içi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışan ve ev hanımlarından oluşan koronun ilk konseri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal medya hesapları ile Antalya Büyükşehir Belediye TV'den çevrim içi sanatseverlerle buluştu.

Şef Yiğit Aktı yönetimindeki koro, "Eyvanda yatan oğlan", "Yüksek yüksek tepelere", "Bebeğin beşiği çamdan" gibi türküleri seslendirdi. Koronun en genç üyesi 14 yaşındaki Özge Alçı'nın hem çalıp hem söylediği "Üsküdar'a gider iken" adlı esere ise sürpriz olarak İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri, canlandırmayla eşlik etti.

Etkinliği çevrim içi takip eden izleyiciler de yorumlarda beğenilerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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