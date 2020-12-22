Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti

"Anka Neferler Tim" olarak bilinen Türk hacker grubu, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin internet sitesini erişime kapattı. Konuyla ilgili açıklama yapan grup, "Özür açıklaması yapana kadar siteyi açmıyoruz" ifadelerini kullandı.

AİHM, Demirtaş'ın 18 Mart 2019'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı duruşmaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) ifade özgürlüğünü, özgürlük ve güvenlik hakkını ve serbest seçim hakkını içeren maddelerin ihlal edildiğine hükmetti. Kararda, Türkiye'nin Demirtaş'ı serbest bırakmak için gerekli tüm önlemleri alması gerektiği ifade edildi. Bu karar sonrası "Anka Neferler Tim" isimli Türk hacker grubu, AİHM'in sitesini erişime kapattı. Siteye giriş yapanlar karşılarında sunucu hatası alıyor.

"ÖZÜR AÇIKLAMASI YAPANA KADAR SİTEYİ AÇMIYORUZ"

AİHM'in sitesini erişime kapatan ve sosyal medya hesabından Demirtaş kararıyla ilgili tepkisini dile getiren Anka Neferler Tim, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sitesi saldırılarımız sonucu erişime kapatılmıştır. Özür açıklaması yapana kadar siteyi açmıyoruz!" ifadesinde bulundu.