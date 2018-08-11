Türk Hackerlar, Alman Golcü Lewandowski'nin Twitter Hesabı Hacklendi

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin Twitter hesabı hacklendi ve biosuna Türkiye yazılarak Türk bayrağı konuldu.

Türk Hackerlar, Alman Golcü Lewandowski'nin Twitter Hesabı Hacklendi

Bundesliga devi Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Lewandowski'nin resmi twitter hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi.

29 yaşındaki golcünün Twitter bio'suna, iki Türk Bayrağı arasına "Türkiye" yazıldı.

TÜRK HAYRANLARI BU DURUMU OLUMLU KARŞILADI

1 milyonu aşkın takipçisi bulunan yıldız golcü, henüz bu duruma tepki vermezken, Türk hayranları tarafından oldukça olumlu karşılandı ve çeşitli sosyal medya platformlarından paylaşıldı.

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YORUMLAR (7)

  • ISMAİL BİLİR:
    Aman ne onemli zannedersin atom bombasina yazilim uretmisler kafalar bos islere calisiyo hack len ne olur hacklemesen kimin umurunda matah bise yapmislar gibi haber yapmislar bide hey allahim ya...
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  • SALİM:
    O hackerler dolari da hack leseler de 1 e 1 yapsalar ne güzel olurdu, belki daha cok sevinir, daha cok varol, masallah, aferin der, bol bol alkislartdik.
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