Türk Hackerlar, Alman Golcü Lewandowski'nin Twitter Hesabı Hacklendi

Bundesliga devi Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Lewandowski'nin resmi twitter hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi.

29 yaşındaki golcünün Twitter bio'suna, iki Türk Bayrağı arasına "Türkiye" yazıldı.

TÜRK HAYRANLARI BU DURUMU OLUMLU KARŞILADI

1 milyonu aşkın takipçisi bulunan yıldız golcü, henüz bu duruma tepki vermezken, Türk hayranları tarafından oldukça olumlu karşılandı ve çeşitli sosyal medya platformlarından paylaşıldı.