Türk güreşine yeni tesis

Türkiye Güreş Federasyonu, Yalova Valiliği ile imzalanan protokolle Termal ilçesinde yeni bir tesise kavuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu, Yalova Valiliği ile imzalanan protokolle Termal ilçesinde yeni bir tesise kavuştu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yalova Valiliğinde gerçekleşen devir törenine Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İl Özel İdaresi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ile efsane güreşçi Sırrı Acar katıldı.

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı açıklamada, Yalova'nın Sırrı Acar gibi çok önemli bir güreşçiyi yetiştirdiğini belirterek, "Bu tesiste umut ediyorum ki yeni Sırrı Acarlar yetişecek. Güreş bizim ata sporumuz ve ülkemizi Avrupa, dünya, olimpiyatlarda temsil eden en başarılı branş. Böylesine önemli güreşçilerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise Yalova'yı bir sporcu kenti yapmak için yola çıktıklarının altını çizerek, "Güreş, her zaman ülkemize büyük başarılar kazandırmış bir branşımızdır. Özellikle bu tesiste ilimizin yetiştirdiği çok önemli bir güreşçi olan Sırrı Acar isminin yaşatılacak olması bizleri ayrıca memnun etti. İnşallah yeni şampiyonlar bu tesisten yetişecek." diye konuştu.

Aydın: "Sırrı Acar isminin verilmesi bu tesise ayrı bir anlam katmıştır"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şu anda Ankara ve İstanbul'da iki kamp merkezleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün, Türk güreşine yeni bir tesis kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun girişimleriyle Yalova'nın Termal ilçesinde yeni bir tesise kavuştuk. Tesis bugün itibarıyla Türkiye Güreş Federasyonuna devredildi. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere Yalova Valimiz Sayın Muammer Erol, Termal İlçesi Belediye Başkanımız Sayın Sinan Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Abdülaziz Yeniyol ve bu tesisin Türk güreşine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Aydın, "Bu tesislerde tüm yaş kategorisinde bulunan milli sporcularımız kamp yapacak. Ayrıca kamp eğitim merkezimize Türk güreşinin efsanelerinden Sırrı Acar isminin verilmesi bu tesise ayrı bir anlam katmıştır. İnşallah, buradan Sırrı Acar gibi nice şampiyonlar yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Yalova'nın Termal ilçesinde yer alan tesisin tadilat çalışmaları başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar