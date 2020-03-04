Türk Güçlerine Saldırı BM Güvenlik Konseyi'nde Tartışıldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de Türk güçlerini hedef alan saldırı sonrasında yükselen gerilimin ardından acilen toplandı.
04.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:47
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de Türk güçlerini hedef alan saldırı sonrasında yükselen gerilimin ardından acilen toplandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Türkiye'nin saldırılara karşılık vermesini desteklediklerini belirtti
Kaynak: DailyMotion.com