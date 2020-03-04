Türk Güçlerine Saldırı BM Güvenlik Konseyi'nde Tartışıldı
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Türk Güçlerine Saldırı BM Güvenlik Konseyi'nde Tartışıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de Türk güçlerini hedef alan saldırı sonrasında yükselen gerilimin ardından acilen toplandı.

04.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:47

, 'de Türk güçlerini hedef alan saldırı sonrasında yükselen gerilimin ardından acilen toplandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Türkiye'nin saldırılara karşılık vermesini desteklediklerini belirtti



Haber Videosu

: Türk Güçlerine Saldırı BM Güvenlik Konseyi'nde Tartışıldı
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