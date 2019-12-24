Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyindeki, İdlib ilinin Maaret el Numan ilçesine bağlı Surman köyü yakınındaki Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi
24.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:54
Suriye'nin kuzeyindeki, İdlib ilinin Maaret el Numan ilçesine bağlı Surman köyü yakınındaki Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.
Şam karşıtı muhalif aktivistler, Türk gözlem noktasına saldırı olmadığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com