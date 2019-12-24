Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil öldü
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Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyindeki, İdlib ilinin Maaret el Numan ilçesine bağlı Surman köyü yakınındaki Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi

24.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:54
Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil öldü

'nin kuzeyindeki, İdlib ilinin Maaret el Numan ilçesine bağlı Surman köyü yakınındaki Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.


Şam karşıtı muhalif aktivistler, Türk gözlem noktasına saldırı olmadığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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