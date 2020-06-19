Türk gönüllüler Nijerya'da inşa ettikleri camiyi açtı Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren Türkiye merkezli Darul Erkam Vakfı, başkent Abuja'da inşa ettiği camiyi hizmete açtı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren Türkiye merkezli Darul Erkam Vakfı, başkent Abuja'da inşa ettiği camiyi hizmete açtı.

Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkent Abuja'nın Kuje bölgesinde Türkiye'den gelen yardımlarla inşa ettiğimiz bir caminin açılışını gerçekleştirdik." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerin iki aydan fazla süredir kapalı olduğuna dikkati çeken Akyol, "Hayırseverlerimiz vesilesiyle böyle bir camiye kavuşmamız hem bölge halkı hem de bizler için sevindirici bir durum oldu." diye konuştu.

Akyol, "Salgın sürecinde birçok Türk sivil toplum kuruluşuyla birlikte Nijerya'nın farklı eyaletlerinde ihtiyaç sahiplerine gıda, su kuyusu, temizlik ve sağlık malzemeleri noktasında yardımlara devam ettik." ifadelerini kullandı.

Haftaya bir cami açılışı daha yapacaklarını aktaran Akyol, Kurban Bayramı hazırlıklarına da başladıklarını sözlerine ekledi.

Nijerya'da Darul Erkam Vakfının yanı sıra Adamder Derneği, Hasene Derneği, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Hayra Vesile ve Beşir Derneği, insani yardım ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA