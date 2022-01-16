Türk gönüllüler, Berlin sokaklarında yaşayanlara her cumartesi yemek dağıtıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Türk Şehitlik Camisi gönüllüleri, kadın ve çocuk sığınmaevi sakinleri ile sokakta yaşayan evsizlere sıcak yemek dağıtıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Türk Şehitlik Camisi gönüllüleri, kadın ve çocuk sığınmaevi sakinleri ile sokakta yaşayan evsizlere sıcak yemek dağıtıyor.

Caminin VITA Rixdorf yardım kuruluşu iş birliğiyle sürdürdüğü proje kapsamında, sıcak yemek, çorba ve tatlıdan oluşan yardımlar 4 haftadır her cumartesi düzenli olarak yapılıyor.

Berlin DİTİB Eyalet Birliği ve Türk Şehitlik Camisi Başkanı Yakup Ayar, sokakta yaşayanlara ve ihtiyaç sahiplerine "çorbada benim de tuzum olsun" diyerek yardım etmek isteyenlerin kendilerine başvurabileceğini söyledi.

Ayar, "Cemaatimizin ve üyelerimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu projedeki ana gayemiz başta dinimizin gereği, insanlığa ve yaşadığımız topluma faydalı olmakla beraber, sosyal topluma farkındalık kazandırmak ve ihsan şuurunu yaymaktır." dedi.

Gönüllülere teşekkür eden Ayar, "Mobil aşevimiz Berlin'in muhtelif sokak ve parklarında yaşayan evsizlere, diğer ekibimiz de kadın ve çocuk sığınmaevi sakinlerine sıcak yemek, çorba ve tatlı ulaştırıyoruz." diye konuştu.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in "Komşusu açken, tok yatan bizden değildir" sözlerini hatırlatan Ayar, şöyle devam etti:

"Bu sözler İslam'ın sosyal yönünü ortaya koymuştur. Yüce dinimiz İslam yoksula, yetime, yaşlılarımıza kısacası yardıma muhtaç her insana yardım etmeyi emreder. Bizler de din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden insani duygularımızı ön plana çıkararak insanlık görevimizi yerine getirdik. İkramımızla onların yüzünde oluşan sıcacık bir gülümsemenin tarifsiz olduğunu görmek bizleri de mutlu etti."