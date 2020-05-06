Türk gönüllüler Almanya'da sığınmacılara her gün 300 ramazan pidesi dağıtıyor
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Türk gönüllüler Almanya'da sığınmacılara her gün 300 ramazan pidesi dağıtıyor

Türk gönüllüler Almanya'da sığınmacılara her gün 300 ramazan pidesi dağıtıyor
06.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:42

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ostfildern beldesinde Türkler, ramazan ayı boyunca sığınmacılara günlük 300 ramazan pidesi dağıtıyor.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ostfildern beldesinde Türkler, ramazan ayı boyunca sığınmacılara günlük 300 ramazan pidesi dağıtıyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Ostfildern Camisi gönüllüleri, Ruit, Nellingen, Denkendorf, Filderstat ve Ostfildern yurtlarında kalan sığınmacılara her gün getirdikleri taze pideleri ikram ediyor.

DİTİB Ostfildern Camisi Dernek Başkanı Yaşar Genç, amaçlarının bir lokmayı paylaşmak olduğunu belirterek, bu yardıma destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Caminin din görevlisi Sırrı Küçük ise "Ramazan ayı gelenekleri arasındaki 'askıda ekmek' uygulamasına biz de farkındalık yapmak istedik. Hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle pide alınıyor, yurtların önüne giderek ihtiyaç sahibi olan bu kardeşlerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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