Türk girişimcinin şirketi ABD'de koronavirüs test cihazı geliştirdi
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya

Türk girişimcinin şirketi ABD'de koronavirüs test cihazı geliştirdi

İnternet üzerinden çevrim içi eğitim hizmeti veren dev platform Udemy'nin kurucusu Türk girişimci Eren Bali'nin şirketi Carbon Health, ABD'de evde uygulanabilen koronavirüs test cihazı geliştirdi.

23.03.2020 02:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 02:45
Türk girişimcinin şirketi ABD'de koronavirüs test cihazı geliştirdi

İnternet üzerinden çevrim içi eğitim hizmeti veren dev platform Udemy'nin kurucusu Türk girişimci Eren Bali'nin şirketi Carbon Health, ABD'de evde uygulanabilen koronavirüs test cihazı geliştirdi.

Covid 19 ile ilgili semptom göstermeyen ancak virüsü taşıyan hastalar söz konusu teçhizatla hastaneye gitmeden koronavise yakalanıp yakalanmadığını öğrenebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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