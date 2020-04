Türk girişimcilerden Kovid-19'la mücadelede "temas takip" yazılımı Geodo Teknoloji ve genç girişimcilerden oluşan CoroWarner Proje ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmış hastaların sosyal etkileşimini Bluetooth ve GPS destekli yazılımla tespit ederek, etkileşime girenlere bildirim gönderecek yazılım geliştirdi.

Geodo Teknoloji ve genç girişimcilerden oluşan CoroWarner Proje ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmış hastaların sosyal etkileşimini Bluetooth ve GPS destekli yazılımla tespit ederek, etkileşime girenlere bildirim gönderecek yazılım geliştirdi.

Koronavirüsün yarattığı sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sorunlara yaratıcı çözümler arama misyonuyla kurulan Coronathon Türkiye kapsamında girişimciler, sivil toplum kuruluşu, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ'nün teknoloji geliştirme merkezleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteğiyle 3 hafta önce düzenlenen online yarışmada ilk 12 arasına girmeyi başaran CoroWarner ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Yarışmada insan yoğunluğunu tespit edip bu veriyi kullanıcılara ulaştırmayı hedefleyen "Güvende Kal Projesi" katılımcılarıyla birleşme kararı alan CoroWarner ekibi yazılım geliştirdi.

Mobil uygulama olarak kullanıcılara sunulması hedeflenen yazılımla sosyal etkileşim tespit edilecek ve anlık bildirimler gönderilecek.

Projenin kurucularından girişimci Efe Kart, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin daha önce etkileşime girdiği insanlara kimliklerini yansıtmadan, anonim bir formatta bildirim görmeyi hedefleyen yazılımın detaylarını AA muhabiriyle video konferansla paylaştı.

Yazılımın yapay zeka algoritmasını kullanarak, anlık bilgiler sunacağını söyleyen Kart, şunları kaydetti:

"Uygulama sayesinde koronavirüsle mücadeleye hızlı ve etkin bir destek sunmak istiyoruz. Bize göre koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin etkileşime girdiği kişilerin tespit edilmediği her gün büyük bir kayıp. Bu bilinçle çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve Bluetooth ve GPS tabanlı çalışmasını sağladık ve testlerini gerçekleştiriyoruz. Arayüz için de 2-3 gün içinde hazır olacağız. Sunucular da hızla kuruluyor."

Kart, uygulama kapsamında başka detaylar olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bildirim giden kişi de semptomlarına göre, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda ya en yakın bir pandemi hastanesine gitmesi gerektiğini ya da kendi sosyal izolasyonu belirli bir süre için uygulaması gerektiğini öğrenecek. Yazılımla salgının yayılım sürecini teknoloji tabanlı kurgulayabilmek istiyoruz. Kamu personeline ve sağlık sektörüne bir yurttaş sorumluluğuyla katkı sağlamak istiyoruz. Uygulamada sadece etkileşim ve sosyal izolasyon tespiti değil, kişilerin ruh sağlığını destekleyecek faaliyetler, canlı yayın ve konser gibi etkinlikleri dahil edeceğiz. Ayrıca resmi kaynaklardan gelen bilgileri anlık olarak iletecek bir bilgi portalımız da olacak."

Sağlık Bakanlığından destek talebi

Kart, projenin devamı için Sağlık Bakanlığından destek beklediklerini de ifade ederek, "Biz genç ve parlak girişimciler olarak bize verilecek her göreve hazırız. Her an o görevi yüklenebilmek için terimizin son damlasına kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin kullanımına sunmak istedikleri uygulamayı global perspektifte de değerlendirdiklerini aktaran Kart, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama öncelikle Türkiye'de koronavirüsle ilgili en kapsamlı platformu kurmak istiyoruz. Çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar temasını içselleştirdik. Uygulama amacının verimli bir şekilde işlenmesi için kamu desteğinin olması gerektiğinin bilincindeyiz. Dolayısıyla çalışmamızı tüm kamu kurumlarının hizmetine sunmaya da açığız."

Kaynak: AA