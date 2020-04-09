Türk girişimcilerden Kovid-19'la mücadelede "temas takip" yazılımı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Türk girişimcilerden Kovid-19'la mücadelede "temas takip" yazılımı - Haberler
Koronavirüs, GPS, Güncel

Türk girişimcilerden Kovid-19'la mücadelede "temas takip" yazılımı

Geodo Teknoloji ve genç girişimcilerden oluşan CoroWarner Proje ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmış hastaların sosyal etkileşimini Bluetooth ve GPS destekli yazılımla tespit ederek, etkileşime girenlere bildirim gönderecek yazılım geliştirdi.

09.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:19
Türk girişimcilerden Kovid-19'la mücadelede

Geodo Teknoloji ve genç girişimcilerden oluşan CoroWarner Proje ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmış hastaların sosyal etkileşimini Bluetooth ve GPS destekli yazılımla tespit ederek, etkileşime girenlere bildirim gönderecek yazılım geliştirdi.

Koronavirüsün yarattığı sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sorunlara yaratıcı çözümler arama misyonuyla kurulan Coronathon Türkiye kapsamında girişimciler, sivil toplum kuruluşu, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ'nün teknoloji geliştirme merkezleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteğiyle 3 hafta önce düzenlenen online yarışmada ilk 12 arasına girmeyi başaran CoroWarner ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Yarışmada insan yoğunluğunu tespit edip bu veriyi kullanıcılara ulaştırmayı hedefleyen "Güvende Kal Projesi" katılımcılarıyla birleşme kararı alan CoroWarner ekibi yazılım geliştirdi.

Mobil uygulama olarak kullanıcılara sunulması hedeflenen yazılımla sosyal etkileşim tespit edilecek ve anlık bildirimler gönderilecek.

Projenin kurucularından girişimci Efe Kart, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin daha önce etkileşime girdiği insanlara kimliklerini yansıtmadan, anonim bir formatta bildirim görmeyi hedefleyen yazılımın detaylarını AA muhabiriyle video konferansla paylaştı.

Yazılımın yapay zeka algoritmasını kullanarak, anlık bilgiler sunacağını söyleyen Kart, şunları kaydetti:

"Uygulama sayesinde koronavirüsle mücadeleye hızlı ve etkin bir destek sunmak istiyoruz. Bize göre koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin etkileşime girdiği kişilerin tespit edilmediği her gün büyük bir kayıp. Bu bilinçle çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve Bluetooth ve GPS tabanlı çalışmasını sağladık ve testlerini gerçekleştiriyoruz. Arayüz için de 2-3 gün içinde hazır olacağız. Sunucular da hızla kuruluyor."

Kart, uygulama kapsamında başka detaylar olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bildirim giden kişi de semptomlarına göre, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda ya en yakın bir pandemi hastanesine gitmesi gerektiğini ya da kendi sosyal izolasyonu belirli bir süre için uygulaması gerektiğini öğrenecek. Yazılımla salgının yayılım sürecini teknoloji tabanlı kurgulayabilmek istiyoruz. Kamu personeline ve sağlık sektörüne bir yurttaş sorumluluğuyla katkı sağlamak istiyoruz. Uygulamada sadece etkileşim ve sosyal izolasyon tespiti değil, kişilerin ruh sağlığını destekleyecek faaliyetler, canlı yayın ve konser gibi etkinlikleri dahil edeceğiz. Ayrıca resmi kaynaklardan gelen bilgileri anlık olarak iletecek bir bilgi portalımız da olacak."

Sağlık Bakanlığından destek talebi

Kart, projenin devamı için Sağlık Bakanlığından destek beklediklerini de ifade ederek, "Biz genç ve parlak girişimciler olarak bize verilecek her göreve hazırız. Her an o görevi yüklenebilmek için terimizin son damlasına kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin kullanımına sunmak istedikleri uygulamayı global perspektifte de değerlendirdiklerini aktaran Kart, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama öncelikle Türkiye'de koronavirüsle ilgili en kapsamlı platformu kurmak istiyoruz. Çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar temasını içselleştirdik. Uygulama amacının verimli bir şekilde işlenmesi için kamu desteğinin olması gerektiğinin bilincindeyiz. Dolayısıyla çalışmamızı tüm kamu kurumlarının hizmetine sunmaya da açığız."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Google, çalışanlarına video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı Haberler
Google, çalışanlarına video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Emrah Simge Sağın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir Radamel Falcao Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Türk girişimcilerden Kovid-19'la mücadelede "temas takip" yazılımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:41:55. #1.15#
title