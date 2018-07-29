Türk Girişimciler Silikon Vadisi'ndeki Şirketleri Ziyaret Etti - Palo

ABD'nin California eyaletindeki Palo Alto kentinde bulunan KOSGEB destekli Starcamp Kuluçka Merkezi'nde incelemelerde bulunan Türk girişimciler, Silikon Vadisi'ndeki yatırımcı ve girişimcilere geliştirdikleri ürünleri tanıttı.

Türk girişimciler iki haftalık ziyaretleri kapsamında Türkiye'den ABD ve global pazara açılarak yatırımcı bulmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Türk girişimciler, Silikon Vadisi'ndeki Google, Apple, Intel, Credit Karma ve Plantronics gibi şirketleri ziyaret ederek ürünleri tanıttı.

Starcamp Yöneticisi Aydın Bırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Starcamp'in hızlandırma programı çerçevesinde Türk şirketlerini iki hafta süresince Silikon Vadisi'ndeki en iyi yatırımcılar, mühendis ve danışmanlarla buluşturduklarını belirtti.

Bırık, "Bu şirketler buralarda eğitimler alarak inşallah ürünlerini dünyaya satar hale gelecekler. Amacımız Türkiye'deki teknoloji odaklı şirketlerin Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda ürünlerini yurt dışına ihraç edebilir hale gelmeleridir." dedi.

Starcamp ile çalışan ABC Accelerator Silicon Valley program sorumlusu Sara Trontelj de ABC hızlandırma merkezi olarak Slovenya, Lübnan ve Orta Avrupa'da faal çalıştıklarını dile getirerek, "Starcamp'te çok güzel bir sinerji, ağ ve Türk girişimcilerin dayanışmasını gördük ve birlikte çalışmaya karar verdik." diye konuştu.

Atık zeytin çekirdeklerinden biyoplastik üreten Biolive firmasının kurucu ortaklarından Ahmet Fatih Ayaş da "Türkiye'de yaklaşık 500 bin ton atık zeytin çekirdeklerini alıp dünyaya biyoplastik olarak üretiyoruz. Antibakteriyel ürettiğimiz için aynı zamanda gıdaların raf ömrünü uzatarak gıda israfının da önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ürettiğimiz biyoplastik ürünler doğada bir yıl içerisinde çözünebiliyor. Doğada kirlilik oluşturmasını da tamamen engelliyoruz." ifadelerini kullandı.

Argex kurucu ortaklarından Mustafa Tülü de akıllı saat Watch X'in beklentinin çok üstünde ilgi görerek yaklaşık 45 ülkeden şimdiden sipariş almalarını sağladığını belirterek, Japonya, ABD ve Avrupa olmak üzere distribütör satışlarının başladığını anlattı.

Doktora gitmekten çekinen erkekler için çözüm üreten Mips firmasının kurucu ortaklarından Şule Başarslan da "Mips, sağlık dikeyinde çalışan bir medikal cihaz üreten bir firma. İlk projemiz ise ev tipi sperm test cihazı. Ürettiğimiz proje sayesinde erkekler hastaneye gitmeden sperm sağlıklarını test edebilecek." dedi.

Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Gebze Teknik, Hasan Kalyoncu ve Bahçeşehir üniversiteleri iş birliği ve KOSGEB'in desteğiyle 2016'da kurulan Starcamp, Türkiye'den gelen başarılı inovatif projelerin dünyaya açılmasında büyük rol oynuyor.