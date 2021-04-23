Türk girişimciden online market uygulaması

Dijitalleşen ekonominin, pandemiyle birlikte tüketici davranışlarını doğrudan etkilemesiyle yeni girişimlerin de iş dünyasında yer aldığını belirten Türk girişimci Gökhan Elçin, Eatvo isimli online market alışveriş uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Dijitalleşen ekonominin, pandemiyle birlikte tüketici davranışlarını doğrudan etkilemesiyle yeni girişimlerin de iş dünyasında yer aldığını belirten Türk girişimci Gökhan Elçin, Eatvo isimli online market alışveriş uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Macaristan'da bir Türk girişimci olan Gökhan Elçin'in hizmete sunduğu Eatvo'nun, 3 binden fazla ürünle, haftanın 7 günü hizmet vermeyi ve 20 dakikanın altında teslim süresini hedefliyor.

Gökhan Elçin, "Eatvo'yu son dönemde Türk iş insanlarının gözdesi olan Macaristan'da Ekim 2020'de hayata geçirdik. Faklı iş modellerinde de olsa yerel ve uluslararası farklı rakiplere sahip olan Eatvo'yu farklı kılan ve başarıya götürecek olan özellikleri, Türk girişimcilerin genlerinden alıyor. Türk girişimcilerinin son dönemde başarılı olduğu sektörlere bakarsanız bunların başında oyun ve servis sektörü geldiğini görürsünüz. Sahip olduğumuz yaratıcılık, müşteri memnuniyetini ön planda tutma ve inisiyatif alma özelliklerimiz bizi bazı konularda öne geçiriyor. Eatvo'nun da modelini bu özelliklerimizin üstüne inşa ettik" diye konuştu.

"AMACIMIZ İNSANLARI MUTLU ETMEK"

Kullanıcının uygulama kullanımı sırasında yaşadığı deneyime ayrıca odaklandıklarını ve geleneksel market alışverişini yeniden dizayn ettiklerini belirten Elçin, "Bu iş kolunda müşteri memnuniyeti çok önemli bir parametre. Kullanıcılar alternatifin bol olduğu bir dönemde, mutlu olmadıkları bir uygulamayı anında silebiliyorlar. Eatvo yalnızca bir tedarik zinciri optimizasyonu yapan ve sizin alışverişinizi online'a taşıyarak zamandan tasarruf etmenizi sağlayan bir girişim değil. Biz 24 saatlik dilimin ufak bir parçası olsak da bize ayrılan sürede insanları çok mutlu etme gibi bir amacımız var. Biz duygu ve düşünceleri de harekete geçirmek isteyen bir girişimiz. Eatvo olarak insanların 24 saatinin bir parçasıyız. Şu an için bunu hedefliyoruz ancak daha sonra bu 24 saatin başka ufak parçalarına da bu mutluluğu bulaştırma hedefimiz var" dedi.

İlk hedeflerinin Orta Avrupa'da yaygınlaşmak olduğunu ifade eden Elçin, "Macaristan ile başladığımız yolculuğumuzda ilk önemli hedefimiz orta Avrupa'nın lider online market girişimi olmak. Bu hedef doğrultusunda Romanya, Sırbistan ve Çek Cumhuriyeti'ne açılma konusunda altyapı çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Hedeflediğimiz kullanıcı sayısına ulaştıktan sonra, Eatvo'nun ajandasında kullanıcıların hayatlarına daha fazla fayda sağlamak adına güzel planlarımız var" ifadelerini kullandı.

Çalışkanlık, sürdürülebilir mental sağlık ve takım oyunculuğunun öneminin altını çizen Gökhan Elçin, "Girişimcilik sadece eğitim alarak başarılı olabileceğiniz bir konu değil. Bir girişim yaratmak ve onu büyütmek, başlangıçta tahmin edemeyeceğiniz meydan okumalara maruz kalabileceğiniz bir süreç. Başarı hırsı ve arzusunun, başarısızlık kızgınlığı ve hayal kırıklığı ile her gün değişebileceği duygusal iniş çıkışları olan bir süreç. Bu süreci yönetirken farkındalığı yüksek ekip arkadaşlarını bir araya getirmek ve onlara güvenmek, alanınızla ilgili her türlü çalışmayı gerçekleştirecek çalışkanlığı sahip olmak ve bu duygusal iniş çıkışlara dayanabilecek mental olgunluk sizi başarıya götürecek önemli özellikler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı