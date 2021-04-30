Türk gıda ürünleri ABD'deki Las Vegas Üniversitesinde tanıtıldı
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Türk gıda ürünleri ABD'deki Las Vegas Üniversitesinde tanıtıldı

Türk gıda ürünleri ABD'deki Las Vegas Üniversitesinde tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ürünlerinde ABD pazarında yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında Nevada Las Vegas Üniversitesinde tadım etkinliği düzenlendi.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ürünlerinde ABD pazarında yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında Nevada Las Vegas Üniversitesinde tadım etkinliği düzenlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 6 gıda birliğinin paydaşlığında 2 yıldır yürütülen ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Turquality Projesi ile ABD'de kuru meyve, su ürünleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve odun dışı orman ürünlerinin tanıtımı sürdürülüyor.

Proje kapsamında Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri tadım etkinliği, Nevada Las Vegas Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Şef Michelle Vietmeier'in Türk bakliyat, hububat, yağlı tohumlar ve mamullerinden oluşan tarifler hazırladığı etkinliğe dünyaca ünlü şef Lucio Arancibia, Las Vegas Üniversitesi Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Joseph Lema, İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Okul Müdürü Dr. Betül Öztürk ile ABD'nin önde gelen restoran ve otellerinin işletme ve satın alma müdürleri katıldı.

Hedef 1 milyar dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Bakliyat, Hububat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği Başkanı Mustafa Terci, Türkiye'nin ABD'ye gıda ihracatının 970 milyon dolar seviyesinde olduğunu, bunun 373 milyon dolarlık bölümünün sektörlerinden karşılandığını aktardı.

Sektör olarak ABD'ye ihracatı son 3 yılda yüzde 43 artırdıklarını bildiren Terci, şunları kaydetti:

"Bitkisel yağlardan baharatlara, haşhaş, susam gibi yağlı tohumlardan şekerli mamullere, baklagillerden kahveye kadar geniş ürün gamımızla hedefimiz ABD'ye ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmak. Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programının desteğiyle güçlü markalar yaratma stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde bir kez daha gördük ki tarım ve üretim politikalarında çağa uygun hareket eden ve gıda pazarına hakim olan ülkeler her zaman söz sahibi olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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