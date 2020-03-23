Türk Geriatri Derneğinden "Yaşlılara Saygı Haftası" açıklaması Açıklaması
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Türk Geriatri Derneğinden "Yaşlılara Saygı Haftası" açıklaması Açıklaması

Türk Geriatri Derneği, yaşın bir ayrımcılık nedeni olmaması gerektiğine işaret ederek yaşlı dostu çevre düzenlemelerinin önemine vurgu yaptı.

23.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:04
Türk Geriatri Derneğinden

Türk Geriatri Derneği, yaşın bir ayrımcılık nedeni olmaması gerektiğine işaret ederek yaşlı dostu çevre düzenlemelerinin önemine vurgu yaptı.

Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 31 Aralık 2019 itibarıyla Türkiye nüfusunun 83 milyon 154 bin 997 kişi olduğu anımsatılan açıklamada, "2019'da 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 9,1 olmuştur." ifadesine yer verildi.

Türkiye'de yaşlı nüfusun artma eğiliminde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut durum ileriye yönelik öngörülere gereksinim doğurmaktadır. Yaşlılık döneminde bulaşıcı olmayan hastalıkların tipinde ve sıklığında artma, sosyal, ekonomik gibi durum ve sorunlarda değişim gibi durumlar görülmektedir.

Bu sorunların yanı sıra yaşlılık dönemi bireylerin en deneyimli oldukları ve yakın çevreleri ve toplum için en iyi 'öğretmen' olabildikleri bir dönemdir. Dolayısıyla, toplumda sağlıklı yaşlanma sağlanabildiğinde toplum için en deneyimli 'öğretmenlerin' varlığı da kendiliğinden sağlanabilecektir."

Açıklamada, yaşlılık süreci ile ilgili gereksinimlerin giderilmesi için şu tespit ve önerilerde bulunuldu:

"- Yaşlılık döneminde hastalıkların sıklığı değişmektedir. Ekonomik koşullar yaşlılık döneminde kötüleşmektedir.

Yaş bir ayrımcılık nedeni olmamalıdır. Yaş(lı) ayrımcılığı var olan bir sorundur ve mevcut diğer sorunların seyrini ve ciddiyetini etkilemektedir. Örneğin yaş(lı) ayrımcılığı, sağlık hizmetlerine erişimi engelleyebilmektedir. Her türlü ayrımcılık önlenmelidir. Sosyal sorunlarla mücadele gerekmektedir.

Şiddet, ihmal, istismar gibi konular yaşlılık döneminde görülmektedir. Bu durumlar fiziksel, ruhsal, sosyal sorunları derinleştirmektedir. Önleyici, tedavi edici ve rehabilite edici önlemler alınmalıdır.

Sağlıklı ve uzun yaşam önerileri için yaşam boyu yaklaşımın benimsenmesi önerilmektedir.

Yaşlı dostu çevre düzenlemelerinin yapılması sağlıklı ve uzun yaşam için öneriler arasındadır.

-Yaşlılar yeni ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak risk altındadırlar. Örneğin, dünyada pandemi olarak ilan edilmiş yeni koronavirüs hastalığı bu konuda en güncel durumdur. Bu ve benzeri durumlar için yaşlılara yönelik özel önlemlerin uygulanacağı bütün koşulların var edilmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA

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