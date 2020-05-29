Türk Genom Projesi Nadir Hastalıkları Tespit Edecek Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) "Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği" kapsamında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı tarafından yapılan proje başvurusunu TÜSEB kabul etti.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) "Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği" kapsamında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı tarafından yapılan proje başvurusunu TÜSEB kabul etti. Türk genom projesi ile toplumda nadir nadir hastalık tespiti yapılması hedefleniyor.

Türk Genom Projesi Nadir Hastalık Tespitinde Kullanılacak

Türk tıp tarihinde önemli bir dönüm noktası olan gen haritası projesinde yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Gürkan, "TÜSEB bünyesinde tarihi bir adım olarak niteleyebileceğimiz bir projenin içerisinde yer almak hem şahsım hem proje ekibimiz hem de üniversitem adına büyük bir gurur kaynağı. Proje tamamlandığında yaklaşık 1000 kişinin genomu dizinlenmiş olacak. Tıp teknolojisinin ve sağlık hizmetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak bu projede, Trakya Üniversitesi adına bizler de toplumda nadir görülen hastalıkların görülme sıklıklarına dair altın niteliğinde bilgilere ulaşacağız. Bu proje, Türk tıbbı adına dönüm noktalarından birisi olma niteliğini taşıyor" ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi'nin bu önemli projenin paydaşlarından biri olmasından duyduğu memnuniyeti belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Tüm akademik birimlerimiz ve değerli hocalarımızla ülkemize ve bölgemize önemli değerler üretmek için çalışıyoruz. Doç. Dr. Hakan Gürkan Hocamızın liderliğinde Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalımızın değerli hocaları ve öğrencilerimiz, tarihi bir projede kilit rol oynayacak. TÜSEB'in başlatmış olduğu Türk Genom Haritası çalışmalarına hocalarımız, nadir görülen hastalıkların gen haritalarının çıkarılması ile destek verecek. Çalışmalar tamamlandığında inanıyorum ki Türk tıbbı, büyük bir gelişim göstererek dünyada bu konuda söz sahibi ülkelerden biri olacak. Böylesi önemli bir projeye imza attıkları için Doç. Dr. Hakan Gürkan Hocama ve değerli ekip arkadaşlarına şahsım ve kurumum adına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu.