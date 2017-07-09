Türk Gençlerinden Kudüs'te Örnek Davranış

Kudüs'ü ziyaret eden bir grup Türk genci, Kudüs Belediyesinin temizlik konusundaki çifte standardına inat Sahira Kapısı'ndan Aksa'ya, Aksa'dan Şam Kapısı'na temizlik yaptı.



Dün Kudüs'ü ziyaret eden bir grup Türk genci, Sahira Kapısı'ndan Aksa'ya, Aksa'dan Şam Kapısı'na temizlik yaptı. Kudüs Belediyesinin uyguladığı çifte standarda inat bölgeyi temizleyen gençlere Filistinli çocuklar da dahil oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, çöpleri tek tek elleri ile toplayan gençler herkese örnek oldu. - KUDÜS