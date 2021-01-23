Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı
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Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı

23.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 23.01.2021 23:14
Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı.

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı.

EOS Risk Group Başkanı David Johnson tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait Mozart isimli geminin Gine Körfezi'nde Sao Tome'nin 100 deniz mili açığında saldırıya uğradığı duyuruldu.

Açıklamada, Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, 1'nin öldürüldüğü, mürettebattan 3 kişinin de korsanlarla gemide kaldığı belirtildi.

Korsanların gemiyi kaçırdığı kaydedildi.

Twitter'da paylaşılan ve geminin 4'üncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu belirtilen ses kaydında da "Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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