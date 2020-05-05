Türk gemi çalışanları, karantinanın ardından 58 gün sonra ailelerine kavuştu
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Türk gemi çalışanları, karantinanın ardından 58 gün sonra ailelerine kavuştu

Türk gemi çalışanları, karantinanın ardından 58 gün sonra ailelerine kavuştu
05.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ülkede geçirdikleri karantina sürecinin ardından evlerine dönen, yolcu gemisi "El. Venizelos"un çalışanlarından Sinan Tunç, 58 gün sonra ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ülkede geçirdikleri karantina sürecinin ardından evlerine dönen, yolcu gemisi "El. Venizelos"un çalışanlarından Sinan Tunç, 58 gün sonra ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yolcu ve mürettebatında Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle İspanya'dan dönen, Yunanistan'ın Pire Limanı ile Türkiye'deki çeşitli illerde karantina süreci geçiren geminin Türk çalışanlarından 13'ü, Aydın'daki evlerine ulaştı.

Çeşme'den İspanya'ya gitmek üzere 9 Mart'ta yola çıkan geminin çalışanlarından Sinan Tunç da evine dönerek ailesiyle hasret giderdi.

Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya'dan Yunanistan ve Türkiye'ye uzanan zor bir yolculuğu tamamladıklarını, süreç içinde panik yaşadıklarını, umutlarını kaybettikleri anlar olduğunu ifade etti.

Özellikle Pire Limanı'ndaki karantina sürecinde korkulu anlar yaşadıklarını anlatan Tunç, şöyle konuştu:

"Gemide hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Karaya ayak basamıyorduk. Gemideki bazı kişilerde koronavirüs tespit edilince herkeste bir panik havası esmeye başladı. Duruma müdahale edilmemesi bizi çok çaresizleştirdi. Sahipsiz kaldığımızı düşündük. Psikolojik olarak çok zor anlar geçirdik. Gemide virüs çok fazla önemsenmedi. Bize normal bir grip vakası olduğunu söylediler. 540 odalı gemide 120 odada insanları üçer kişi tuttular. Hastalığı izole etmeye değil insanları izole etmeye çalıştılar. İnsanları susturmaya çalıştılar. Süreç ortaya çıkınca iş işten geçti."

Kendi imkanlarıyla ailelerine ve Türk yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını, bu girişimin sonuç verdiğini belirten Tunç, yurda geldiklerinde derin bir nefes aldıklarını söyledi.

Bu süreçte iki ülkenin koronavirüs tedbirlerini de karşılaştırma imkanına sahip olduklarına dikkati çeken Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan'da virüsün halk tarafından çok ciddiye alınmadığını gördük. Gemide koronavirüs testi pozitif çıkanları almaya gelenlerde maske ve eldiven bile yoktu. Ama Türkiye'ye ilk girdiğimizde fark ettik, şoförüne kadar herkeste tedbir vardı. Koronavirüs mücadelesinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki farkı gördük. Buraya geldiğimiz gibi test yaptılar. Müdahale edebilmek için sağlık ekipleri ellerinden geleni yaptı. Bizimkiler farklı bir yaklaşımla davranıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Baba Haydar Tunç ve anne Hediye Tunç da oğullarına kavuştukları için memnuniyetlerini dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda "El. Venizelos" isimli gemi, yolcu ve mürettebatında Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı. Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina'dan otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, 18 Nisan'da İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmış, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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