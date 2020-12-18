Hong Kong Denizcilik İdaresi ile STCW Protokolü imzalandı
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Hong Kong Denizcilik İdaresi ile STCW Protokolü imzalandı

18.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:04
Hong Kong Denizcilik İdaresi ile STCW Protokolü imzalandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Hong Kong Denizcilik İdaresi ile 'Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları' (STCW) Protokolü imzalandığını bildirdi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Hong Kong Denizcilik İdaresi ile 'Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları' (STCW) Protokolü imzalandığını bildirdi. İmzalanan anlaşma ile Türk gemi adamları Hong Kong bayraklı gemilerde çalışabilecek.

Bakanlık, 10 Aralık 2020 tarihinde Hong Kong Denizcilik İdaresi ile STCW Protokolü imzalandığını açıkladı. İmzalanan anlaşma ile Türkiye'nin STCW Protokolü imzaladığı ülke sayısının 34'e yükseldiği belirtilirken, anlaşma sayesinde Türk gemi adamlarının Hong Kong bayraklı gemilerde çalışabilmelerinin önünün açılarak önemli bir istihdam kaynağının oluşturulduğu vurgulandı. Ülkelerin sahip olduğu gemi tonajlarına göre yapılan sıralamada, Hong Kong'un 250 adet gemi ile dünyanın en büyük 5'inci bayrak taşıyıcısı konumunda bulunduğu bildirildi. İmzalanan anlaşmanın bu açıdan da önemli olduğuna dikkat çekildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:04:48. #1.15#
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