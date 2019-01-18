Türk Gazetecilerin Meslektaşlarının Hapsedilmesini Meşru Görmesi Sapkınlık' - Rsf Genel Sekreteri

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), tüm dünyada basın özgürlüğü ve gazetecilerin haklarını korumak için mücadele ediyor. Euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk olan RSF Genel Sektereri Christophe Deloire ile dünya genelinde basın özgürlüğü ihlallerini ve Türkiye'yi konuştuk.