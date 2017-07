Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Bor Açıklaması

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, "Türkiye'de 761 kişiyiz. Her yıl aramıza 27 kişi katılıyor. Öleni, emekli olanı ve 'Ben bu işi daha yapmayacağım.' diyeni düşünürseniz, gastroenteroloji küçülüyor." dedi.



Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen "Sindirim Sistemi Hastalıklarında Beslenme ve Diyet" programında konuşan Bor, gastroenterolojinin geniş bir alanı kapsadığını söyledi.



Gastroenterologların uzun süren bir süreçle yetiştiğini vurgulayan Bor, "Basit bir endoskopi diye düşünülen şey için en az 3 yıllık eğitim almak gerekir." diye konuştu.



Türkiye'de gastroenterolog sayısının azlığına dikkati çeken Bor, "Türkiye'de 761 kişiyiz. Her yıl aramıza 27 kişi katılıyor. Öleni, emekli olanı ve 'Ben bu işi daha yapmayacağım.' diyeni düşünürseniz, gastroenteroloji küçülüyor. Avrupa'da gastroenterolog sayısı yüzde 20'lerdeyken Türkiye'de yüzde 0,9'dur. Bu da önemli bir sorun." ifadesini kullandı.



Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Ataseven de reflü hastalığı ve beslenme konusunda sunum yaptı. Her reflüsü olanın mide fıtığı olmadığına işaret eden Ataseven, her mide fıtığı olanda da reflü probleminin ortaya çıkmadığını belirtti.



Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da belediyenin katkılarıyla düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.



Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Yönem "probiyotikler", Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Yurci "bağırsak hastalıklarında beslenme ve diyet" konularında katılımcılara bilgi verdi.



Kalın bağırsak maketi ilgi çekti



Bu arada, davetliler dev kalın bağırsak maketi içerisinden geçerek programın düzenlendiği salona girdi. Çocuklar da dev kalın bağırsak maketiyle yapılan bilgilendirmeye ilgi gösterdi.



Programa, Sivas Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, İl Sağlık Müdürü Adil Kaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli ve davetliler katıldı.