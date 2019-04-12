Türk Futbolunun En Önemli Problemi Yöneticilerdir"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Türk futbolunun en önemli problemi bence yöneticilerdir. İşi bilenlerin işin başında olmamasıdır, bizim en büyük sıkıntımız budur." dedi.

Altıparmak, futbolculardan Igor, Oğulcan Çağlayan ve Oğuz Ceylan ile Çamlıca Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

Altıparmak, burada yaptığı konuşmada Gaziantep'in bir futbol kenti olduğunu ve bunu tarihte kanıtladığını söyledi.

Takımlarının sezon sonunda şampiyon olacağına inandıklarını belirten Altıparmak, Türk futbolunun birtakım sorunları olduğunu iddia etti.

Altıparmak, futbolcunun yanında yönetim ve altyapının da oldukça önemli olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Türk futbolunun en önemli problemi bence yöneticilerdir. İşi bilenlerin işin başında olmamasıdır, bizim en büyük sıkıntımız budur. Hangi iş olursa olsun o işin içinden gelen insanlara bu işi bırakırsak, o işte büyük başarı olur. Biz kendi açımızdan bakarsak futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin istiyoruz. Ama bunu Türkiye'de şu an başarmak çok zor. Bunun neticesinde en üstten en alta kadar bu silsile olarak iniyor. Her sene herkes 'altyapı' diye söylüyor ama kimse buna eğilmiyor. Çünkü hoca geldiği zaman 5-6 maçlık bir periyodu var ve bu iyi giderse devam ediliyor, yoksa gidiyorsunuz. Böyle olunca hocalar kendini düşünmek zorundadır."

Genç oyuncuların zamana ihtiyacı olduğunu ve bu konuda herkesin sabırlı olması gerektiğini anlatan Altıparmak, "Şimdi taraftarlar her yerde söylüyor 'gençler niye oynamıyor' diye. Gençleri sahaya koyuyorsunuz ilk küfür edenler, ilk 'dışarı' diye bağıranlar o taraftar grubu oluyor. Her şey emek ve sabır işidir." diye konuştu.

Kaynak: AA