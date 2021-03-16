Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Erhan Önal vefat etti
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Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Erhan Önal vefat etti

16.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:59
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Erhan Önal vefat etti

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti.

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Önal'ın vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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