Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Erhan Önal vefat etti
16.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:59
Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti.
Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Önal'ın vefat ettiği bildirildi.
Açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük