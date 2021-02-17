Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç vefat etti
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Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç vefat etti

17.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:02
Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç vefat etti

A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç, 81 yaşında hayatını kaybetti.

A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç, 81 yaşında hayatını kaybetti.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç'un Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özcan Arkoç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Arkoç, 9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymişti. Türkiye'de Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Arkoç, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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