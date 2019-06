?Türk futbolunu kurtarmaya değil, değer yaratmaya geldim?

Elif VARAN - Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - Türk futbolunu dünyada temsil eden SV Werder Bremen oyuncusu Nuri Şahin, Türkiye'de futbolun gelişmesi için asıl olanın yetenekli çocukları keşfetmenin yanı sıra konuya ilişkin yetişkinlere doğru bakış açısı kazandırmak olduğunu belirterek, 'Ben Türk futbolunu kurtarmaya gelmedim, hedefim katkı sağlamak' dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü ev sahipliğinde ve Possible Institute çatısı altında gerçekleşen Nuri Şahin: My Master Game Plan etkinliği kapsamında Nuri Şahin'in yanı sıra voleybol antrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye'yi NBA'de temsil eden Cedi Osman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı katılım sağladı.

'FUTBOLCUYU BAŞARILI KILAN SAHA DIŞINDAKİ DAVRANIŞLARIDIR'

Harvard Üniversitesi mezunu futbolcu Nuri Şahin, kurduğu Nuri Şahin Akademi ile çocukların hayatında yüzde 1 bile olsa fark yaratmak istediğini söyleyerek, 'Bugün burada Nuri Şahin Akademi'nin ilk etkinliği olan 'My Master Game Plan'ı gerçekleştirmek için toplandık. Bir futbol eğitim akademisi kurmak, çocuklara futbolu öğretmek kolay, zor olan yetişkinlerin futbola ve spora olan bakış açısını farklılaştırmak. Futbol, sadece saha içinde sınırlı kalsaydı hayatımız daha kolay olurdu, ancak bir futbolcuyu başarılı kılan saha dışındaki davranışlarıdır. Bir sporcu nasıl beslenmeli, profesyonelleşmesini nasıl sağlamalı gibi sorular sporcunun geleceğini belirler. Mesela benim yurtdışında oynamaya başlayan arkadaşlarıma ilk önerim gittiğiniz ülkenin kültürünü tanıyın, dilini öğrenin oluyor. Ben ilk basın toplantımı İspanyolca yaptım. Bu fark yarattı' dedi.

'AKADEMİ HAYALİM HEP VARDI'

Akademinin tüm kız ve erkek çocuklarına açık olduğunu belirten Şahin, 'Biz onlara bir sporcunun başarılı olması için gereken tüm nitelikleri kazandırmayı arzu ediyoruz. Benim Akademi hayalim hep vardı. Possible Institute ile hayallerimi gerçeğe dönüştürme fırsatı buldum. Bu işe girmemin sebebi hiçbir zaman maddi olmadı. Akademide alanının en iyi isimleriyle çalışıyoruz. Çeşitli iş birlikleri gerçekleştirmek için farklı tesisler, kulüplerle görüşüyoruz. Bu iş birliği benim için çok değerli' diye konuştu.

'ÜNİVERSİTE-SPORCU İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ'

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü olarak endüstrinin farklı kollarıyla bir arada olmaktan her zaman mutluluk duyduklarını belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu Közleme, 'Türkiye'de spor kültürünün geliştirilmesine dönük her türlü etkinliği destekliyor ve bir parçası olmaya çalışıyoruz. Etkinliğin üniversite ve sporcularla birlikte yapılıyor olmasının spor kültürünün geliştirilmesinde önemli bir etki sağlayacağını düşünüyoruz. Alanında başarılı isimlerle birlikte iki gün boyunca Türk sporuna katkıda bulunmak üzere konuşuyor olacağız' ifadelerini kullandı.

