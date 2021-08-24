Türk Futbolunu Altyapı Kurtarabilir!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Futbolunu Altyapı Kurtarabilir!

Türk Futbolunu Altyapı Kurtarabilir!
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'yi ve Türk Futbolunu yurtdışında başarıyla temsil eden Türk Teknik Direktörler arasında da yer alan Sebahattin Tekin, Futbol Plus Dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tekin; "futbolumuzun gidişatı iyi değil, sportif anlamda neler yaşandığını hep birlikte görüyoruz." sözleriylegündemi değerlendirdiği röportajında, futbolumuzun kalitesini artık yabancı futbolcuların performansının belirlediğini ve Milli Takımın kadrosunun bile artık ağırlıklı olarak gurbetçi futbolculardan oluştuğunu belirterek,Şenol Güneş'in önümüzdeki süreçte işinin bir hayli zor olduğunu dile getirdi.Dünya futbolunu pandemi ve beraberinde getirdiği ekonomik koşullarıntürk sporununun olumsuz etkilendiğini vebu şekilde de sportif başarının bizim için hayalden öteye gitmediğini vurgulayan Tekin'e göre "ne kadar büyük bir bütcemiz olsa da, bunlar sicilimizi bozuyor." sözleriyle içini Futbol Plus Dergisine döktü.

Bu sezon; dünya futbolunda ve Türkiye'de organizasyon anlamında çok dağınık geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun en önemli sebebi de Dünya Kupası'dır. Pandemi nedeniyle ligimiz, çok problemli bir süreç yaşadı. Bu ligin kalitesini bir haylietkiledi. Yani bazen 3 gün sonra ki programı bile bilemiyorduk.Takımların antremanve maç performansları çok etkilendi. Yani 10 gün de 3 maç oynayıp sonra 21 gün maç yapmadığımız dönemler yaşadık. Diğer taraftan da, bir Türk olarak keşke Türkiye'de Dünya Kupasında daha başarılı olabilseydi diye düşündüm kendi kendime ve Türk Milli Takımının dünyanın en önemli organizasyonunda yer alarak, bu şekilde veda etmesini burukluğunu yaşadım diyebilirim. Bu sene ligde önemli süprizler olmadı, yüksek bütçeye sahip kulüpler ön sıralarda ki yerini aldı. Düşük bütçe ile artık başarı çok zor. Bu sene Başakşehir, Bursaspor'un ardından bir başarı daha yakalayabilirdi. Türkiye liglerinde genç oyunculara çok fazla şans verilmiyor, çünkü kimse geleceği düşünmüyor günü kurtarma derdinde.

Aslında Türkiye'de ligin kalitesini, bünyesinden çıkardığı genç ve altyapılı tandanslıoyuncuların belirlemesi gerekiyor. Ama hayır öyle olmuyor. Herkesin gözü yabancı transferlerde oluyor. Havaalanı karşılamaları, inecek özel uçaklar bekleniyor. Bence Türk futbolunda ilk önce mercek altına alınması gereken olay bu. Bu şekilde futbolumuz iflasa sürükleniyor. Bizlerde oturmuş bunu seyrediyoruz'.

Kaynak: Bültenler

Kazdağları'nda yangından kaçan ayı, alevlerle mücadele eden gönüllüye saldırdı
Kazdağları'nda yangından kaçan ayı, alevlerle mücadele eden gönüllüye saldırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Bülent Ersoy Serdar Ortaç Burak Özçivit
Spor Marcao Muslera Ozan Tufan Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türk Futbolunu Altyapı Kurtarabilir! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:02:00. #1.16#

title