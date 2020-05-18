HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı

Arda Turan: Bayramımız kutlu olsun-Yusuf Erdoğan: Büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz-Taylan Antalyalı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum-Umut Nayir: Bayramımız kutlu olsun-Gökhan İnler: Gençler hem kitap okuyun hem spor yapın;

Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı
18.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:41

-Arda Turan: Bayramımız kutlu olsun

-Yusuf Erdoğan: Büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz

-Taylan Antalyalı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum-Umut Nayir: Bayramımız kutlu olsun-Gökhan İnler: Gençler hem kitap okuyun hem spor yapın; iyi bayramlar-Ali Palabıyık: Bugün 19 Mayıs, en mutlu gün-Berat Ayberk Özdemir: 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür-Güray Vural: Bayramımız kutlu olsun-Berke Özer: Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsunİSTANBUL, - Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'dan FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'a, Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu'dan Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan'a, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş, Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler'den Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Berat Ayberk Özdemir'e, Galatasaray'ın genç orta sahası Taylan Antalyalı'dan Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Güray Vural'a, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Mehmet Umut Nayir'dan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'e kadar birçok önemli isim 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını Demirören Haber Ajansı aracılığıyla iletti.ARDA TURAN: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUNTürk futbolunun en önemli isimlerinden Arda Turan da 19 Mayıs mesajını DHA aracılığıyla verdi. Turan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.SONER AYDOĞDU'DAN KIZLARIYLA 19 MAYIS MESAJIGöztepe'nin tecrübeli orta sahası Soner Aydoğdu da kızlarıyla birlikte 19 Mayıs'ı kutlarken, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.YUSUF ERDOĞAN: BÜYÜK BİR GURUR VE ONURLA KUTLUYORUZKasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Yusuf Erdoğan, 19 Mayıs'ın büyük bir gururla kutlandığını dile getirirken, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Herkese iyi bayramlar" şeklinde konuştu.TAYLAN ANTALYALI: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUMGalatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı da Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla andığını vurgularken, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olan bu özel günde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cefakar Türk milletini bir kez daha saygıyla anıyorum. Bayramın kutlu olsun" dedi.UMUT NAYİR: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUNBeşiktaş'ın golcü oyuncusu Mehmet Umut Nayir ise "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Atatürk'ün açtığı yolda zeki, çevik, ahlaklı sporcular ve insanlar olarak yetişip geleceğimize ışık tutabilmeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.GÖKHAN İNLER: GENÇLER HEM KİTAP OKUYUN, HEM SPOR YAPIN; İYİ BAYRAMLARMedipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler de 19 Mayıs mesajını DHA aracılığıyla verdi. İnler, "Gençler, hem kitap okuyun hem de spor yapın. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun, iyi bayramlar" diye konuştu.BERAT ÖZDEMİR: 19 MAYIS TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK UMUDUNUN İNANCA DÖNÜŞTÜĞÜ GÜNDÜRGençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, "19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun" dedi.ALİ PALABIYIK: BUGÜN 19 MAYIS, EN MUTLU GÜNEvinin bahçesinde antrenmanlarını sürdüren hakem Ali Palabıyık da eşi Eda ve çocukları Ege, Efe ve Alp ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, DHA'ya özel kutlama mesajında şunları söyledi:  "Bugün 19 Mayıs, en mutlu gün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."GÜRAY VURAL: BAYRAMIMIZ KULTU OLSUNGaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli orta saha oyuncusu Güray Vural, 19 Mayıs için şu mesajı verdi: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."BERKE ÖZER: TÜM TÜRKİYE'NİN BAYRAMI KUTLU OLSUN

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer de, "Önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun, sonrasında da sağlıklı bir şekilde Ramazan Bayramımızı kutlamayı umut ediyorum. Evde kaldığımız sürece her şey çok güzel olacak. Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Spor Manşet

Haberler

Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti Spor
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek Spor
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım Spor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim Spor
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Spor
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben...
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Meral Akşener Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Sinan Özen Ferdi Tayfur Burcu Esmersoy
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın Antalya
Şu an buradasınız: Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 10:55:52. #1.15#
title