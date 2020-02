Türk futbol severlere Neymar ile Brezilya'da tanışma şansı

25.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:21

Dünya genelinde 400 binden fazla oyuncuyu sokak futbolu sayesinde birleştiren Red Bull Neymar Jr's Five sokak futbolu turnuvası geri dönüyor. Bu sene 5'inci yılını kutlayacak turnuvaya adını veren Neymar Jr, organizasyon öncesinde Türkiye'ye özel bir çağrı yaptı. Türkiye'deki hayranlarına Türkçe olarak 'Merhaba Türkiye' diye seslenen Brezilyalı yıldız, en yetenekli hayranını Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'ne davet etti.

Şimdiye kadar dünya genelinde 75 ülkede, 400 binden fazla oyuncunun yeteneklerini gösterdiği Red Bull Neymar Jr's Five etkinliğinin, 5'inci yılında, yıldız futbolcu Neymar Jr ile tanışma fırsatını yakalayabilmek için herkes başvuru yapabilecek. Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde yarışacak 7 kişilik uluslararası takımın bir parçası olmak ve bu heyecan verici finali Brezilya'da izleme fırsatına kavuşmak isteyenler Instagram'a yükleyecekleri videolarla bu hayaline ulaşabilecek.ELEMELER 15 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKDünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Neymar Jr's Five'da Türkiye elemeleri 29 Şubat'ta İzmir, Adana, Trabzon ve İstanbul'da başlayacak. Elemeler Mersin, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ankara, Bursa, Antalya, Eskişehir, Gaziantep ve Samsun'a uğrayacak. "Takımını topla, mahalleyi salla" diyerek sokak futbolu tutkunlarını Türkiye'nin 15 farklı şehrindeki elemelere davet eden turnuvanın Türkiye finali ise 5 Nisan'da yapılacak.Finallerden şampiyon olarak ayrılacak takım Brezilya'da düzenlenecek Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Final'ine giderek, Türkiye'yi temsil edecek ve dünya şampiyonu, Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak. Red Bull Neymar Jr's Five'da dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler www.redbullneymarjrsfive.com adresinden hayallerine adım atabilecek.GOL YİYEN OYUNCUSUNU KAYBEDERDünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr's Five'a 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

Kaynak: DHA