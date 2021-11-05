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Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği'nin birlikte oluşturduğu 'Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu' Riva'da toplandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği'nin birlikte oluşturduğu 'Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu' Riva'da toplandı.

Toplantıya TFF Danışmanı, IFAB Teknik Direktörü ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Elleray de online olarak bağlandı. Türk hakemlik sistemini gözden geçirmek üzere çalışmalara başlayan Elleray, komisyona Merkez Hakem Kurulu'nun işleyişi, hakemlik organizasyonu, hakemlerin gelişimi, VAR eğitimleri gibi konularda yapılacak araştırmalar ve planlamalarla ilgili bilgiler verdi.

Çalışma Grubu, ilk toplantının sonunda kısa, orta ve uzun dönem çalışma esaslarını belirleyerek gerekli aksiyonların alınması konusunda hemfikir kaldı.

Toplantıda ayrıca Türk hakemliğinin çok daha iyi noktalara gelmesi için yeni sistemle ilgili yapılacak çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülmesi konusunda karar alındı. - İSTANBUL

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