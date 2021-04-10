Türk firmasının Kovid-19'a karşı ürettiği "hijyen tüneli" yurt dışında talep görüyor

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Antalya'da endüstriyel paslanmaz ürünler üzerine çalışan firma tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen "hijyen tüneli", yurt dışından talep görmeye başladı.

Antalya'da endüstriyel paslanmaz ürünler üzerine çalışan firma tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen "hijyen tüneli", yurt dışından talep görmeye başladı.

Aksu ilçesinde faaliyet gösteren firma, geçen yıl salgın başladığı dönemde sürece ilişkin ne tür ürün geliştirebilecekleri yönünde bir Ar-Ge çalışması yaptı. Bunun üzerine otellerin, alışveriş merkezlerinin girişlerine konulabilecek, dışarıdan gelen insanların üzerindeki virüs ve bakterilere karşı etkili olabilecek "hijyen tüneli" tasarladı.

Tünele girmeden önce önüne yerleştirilen aparatla elini dezenfekte edenlerin, tünelden geçince de üzerindeki tüm elbiseleri, bakteri ve virüslere karşı temizleniyor.

Türkiye'de bazı otellere satış yapan firma, ihracata da başladı.

Tünel, 150 bakteri ve virüse karşı etkili dezenfektan içeriyor

Firmanın sahibi Fuat Akat, AA muhabirine, endüstriyel paslanmaz ürünler üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan bir firma olduklarını söyledi.

Salgının ilk başladığı, herkesin evine çekildiği bir dönemde böyle bir ürün için kolları sıvadıklarını aktaran Akat, çizimlerini yapıp, ilk ürünü yaklaşık bir hafta içinde ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunarak ürünün patent hakkını aldıklarını, hatta "Faydalı buluşlar" kategorisi için de müracaatta bulunduklarını anlatan Akat, temmuz gibi de bu alanda olumlu yanıt beklediklerini bildirdi.

İlk ürünü Ankara'daki bir otele kurduklarına değinen Akat, "Yaklaşık bir yıldır kullanıyorlar, oldukça mutlular. Tünelin içinde 150'ye yakın bakteri ve virüse karşı etkili bir dezenfektan var, Kovid-19 da bunların içinde. Alkol içermiyor, göze ya da vücuda zararı yok." dedi.

5 bin dolardan satışa sunuldu

Tünelin sensörle girişi fark ettiğini ve dezenfektanın devreye girdiğini aktaran Akat, 4 ya da 6 saniye içinde dezenfekte işleminin devam ettiğini dile getirdi.

Akat, ürünün sadece otellerde değil, alışveriş, kongre gibi merkezlerde de kullanılabildiğini belirterek, "KDV dahil 5 bin dolardan satışa sunuldu. Salgın döneminde aranan ürünlerden biri oldu. Gerçekten etkili bir ürün. Ağırlıklı olarak otel tedariki açısından ilgi görüyor." ifadesini kullandı.

İlk ihracat Almanya'ya

Antalya'da bir kaç otelde de hijyen tünel kurulumunun yapıldığına değinen Akat, ürünün ihracatına da başladıklarını bildirdi.

Akat, ürünün tanıtımları yapıldıktan sonra Almanya'dan bir firmanın kendileriyle temasa geçtiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Almanya'ya bir ürün gönderdik, çok beğenildi. Hatta Almanya'ya bayilik verdik. Batı Avrupa'ya yönelik satışlar bu bayilik üzerinden gerçekleşecek. Bosna Hersek'ten de bir firmayla görüşüyoruz, bayilik istiyorlar, 16 tane talepleri oldu, değerlendirmeler devam ediyor. Yurt dışında çok ilgi görüyor. Ürün tamamen Türk ürünü, Almanya'da da istenilen belgeleri aldı. Dünyada kabul görmüş bir ürün."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden