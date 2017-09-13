Türk Firması İngiliz Ordusunun Dikkatini Çekti

Dünyanın en büyük savunma ve güvenlik fuarı İngiltere'nin başkenti Londra'da açıldı. Ürettikleri nükleer biyolojik kimyasal koruyucu elbise takımıyla İngiliz ordusunun dikkatini çeken, bir Türk firması olan Norm Sanayi fuara damgasını vurdu.



İNGİLTERE ORDUSUNUN DİKKATİNİ ÇEKTİ



Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI), İngiltere'nin başkenti Londra'da açıldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 60'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 3 günlük fuar, kapılarını ziyaretçilere açtı.



Ürettikleri nükleer biyolojik kimyasal koruyucu elbise (NBC-KET) takımıyla fuara katılan Türk şirleti Norm Sanayi, Türk Silahlı kuvvetlerinin ardından İngiliz ordusuna da ürünlerini satmaya hazırlanıyor.



ÜRÜNLER NATO STANDARTLARINDA



Norm Sanayi Ürünleri Genel Müdürü Celal Öğütoğulları, hedefleri ve yaptıkları çalışmalarla ilgili Londra'daki fuarda DHA'nın sorularını yanıtladı. Öğütoğulları, dünyada bu alanda çalışan dört firmadan biri olduklarını ifade ederek, dünyada KBRN elbise, KBRN kılıfı ve KBRN eldivenini tek bir çatı altında üreten hiçbir firma bulunmadığını ifade etti. 2007 yılından itibaren savunma sanayi sektöründeki çalışmalarına devam ettiklerini belirten Öğütoğulları, 2012 yılında seri üretime geçtiklerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu alandaki dışa bağımlılığını bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Öğütoğulları, Londra fuarında İngiliz ordu mensupları ile yakın temaslar içinde olduklarını da ifade ederek, önümüzdeki aylarda gerçekleştirelecek İngiltere'deki ihaleye katılmaya hak kazandıklarını bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.



NBC-KET'lerin kalifikasyon testleri ve teslim edilen ürünlerin nihai kabul testlerinin NATO standartlarına göre yapıldığını, NBC harp maddelerine karşı koruma değeri çok yüksek bir ürün elde ettiklerini belirten Öğütoğulları, ürünlerin uluslar arası akredite test merkezleri tarafından kanıtlandığını belirtti.



Türkiye bu yıl fuara, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçılar Birliği ortak çalışması kapsamında, 830 metrekarelik alana kurulu olarak BMC, Dearsan, Denar, FİGES AŞ, Havelsan, Kilim Group, Menatek, MKEK, Otokar, OSSA, Roketsan, Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi AŞ (YDS), TAI ve Transvaro olmak üzere 14 firma ile katıldı.



Dünyanın en büyük savunma ve güvenlik fuarları arasında gösterilen DSEI'ya bu yıl 32 bin katılımcı ilgi gösterirken, fuarda çoğunluğu İngiliz ve Amerikan bin 500 firmanın standı bulunuyor.



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Norm Sanayi Ürünleri Genel Müdürü Celal Öğütoğulları ile röportaj ve fuardan genel görüntü - Londra