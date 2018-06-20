Türk Firması Çin'i Dize Getirmeyi Başardı

Sivas'ta ürettiği eksantrik millerini tüm dünyaya pazarlayan ESTAŞ, Endüstri-4 teknolojisiyle kurduğu yeni fabrikası ile rekabet gücü yüksek Çin ve Hindistan pazarına girmeyi başardı.

Sivas'ta ürettiği eksantrik millerini dünyanın bir çok ülkesinde bulunan önemli otomobil firmalarına satıp Türkiye'nin gururu olan ESTAŞ, Endüstri-4 teknolojisi ile açılışını yaptığı yeni fabrikasında üretim maliyetlerini düşürüp, rekabet gücü yüksek Çin'i geride bırakarak ürünlerini Çin ve Hindistan'a satmayı başardı.

ESTAŞ, Endüstri-4 teknolojisi ile kurduğu ve ileri teknoloji robotların yer aldığı S-2 fabrikasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı açılış töreninde konuşan ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, ileri teknoloji ile kurdukları yeni fabrikada 6 bin metrekare kapalı alanda yılda 960 bin adet mil üretmeyi planladıklarını belirti. Robotlar sayesinde, yerden, zamandan ve enerjiden tasarruf edip üretim maliyetlerini düşürdüklerini ifade eden Timuçin, bu şekilde rekabet gücü yüksek Çin ve Hindistan'a ürün satmayı başardıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katılımıyla edilen dua sonrası fabrikanın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ileri teknoloji ürünü robotların çalıştığı fabrika gezildi.

Timuçin, dünyada mil üreten ilk yüz fabrika arasında yer aldıklarını, piyasanın yüzde 3'lük kısmına hakim olduklarını ve açtıkları yeni fabrika ile bu oranı yüzde 5'e yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. - SİVAS