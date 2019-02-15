Türk Firması Almanya'da Yatırımcılarla Buluştu

Ontan İnşaat, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Evim Türkiye Fuarı'nda 3 gün boyunca yurt dışı yatırımcılarıyla bir araya geldi.

İzmir'de bugüne kadar pek çok önemli yatırıma imza attıklarını belirten Ontan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem, fuar kapsamında tanıtımını yaptıkları Modda Bulvar, Modda Suites ve Modda Port projeleriyle binlerce kişiye ulaştıklarını söyledi.

Yatırımcıların ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Onur Öktem, "Bornova'nın yeni merkezinde yer alan 'premium proje' seçilen Modda Bulvar'da toplam bin 50 konut bulunuyor. Açık havuz, kapalı havuz fitness merkezi, bilim müzesi, sanat müzesi ve tiyatronun bulunacağı sosyal alanlar İzmir'de bir ilk olacak ve Mayıs 2020 de teslim edilecek. 2018'de en iyi konut ödülünü kazanan Modda Suites ve Ankara asfaltı üzerinde İzmir'in kalbi Bayraklı'da kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Modda Suites, Temmuz 2019'da tamamlanacak. İzmir'in orta noktasında eşsiz lokasyonda yer alan Modda Port projesi denize sadece 300 metre uzaklığında. Metro ve İZBAN gibi toplu ulaşımın yanı başında yer alan proje bu ay içerisinde başlıyor" dedi.

Türkiye ekonomisinin yararına olacak her organizasyonu desteklediklerini belirten T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel de, Almanya'da yapılacak tanıtım faaliyetlerinin önemli olduğunun altını çizdi. Almanya'daki Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Almanlara da bir şekilde ulaşılması gerektiğini belirten Gürel, Düsseldorf'un bu organizasyon için çok doğru bir adres olduğunu sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA