Türk Firmalarının Şu Özelliği Var. İntibak Yeteneği Çok Hızlı"

Türk firmalarının intibak yeteneğinin çok hızlı olduğunu vurgulayan DEİK Başkanı Olpak, "Dövizle borçlanma imkanı vardı ve firmalarımız bir alışkanlık içinde çalışmışlar, şimdi bu alışkanlıklarını ve fonlamalarını değiştirmek zorunda kalacaklar." dedi