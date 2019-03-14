Türk Firmalarının Bulgaristan'daki Çalışmaları Sürüyor

Bulgaristan'da 2003'ten beri faaliyet gösteren Doğuş Holdingin bu ülkedeki üçüncü büyük projesi olan Sofya metro ağının genişletilmesi kapsamında yapılan 6 kilometrelik tünel inşasında son aşamaya gelindi.

Doğuş İnşaat ve Ticaret AŞ Temsilcisi ve Sofya Metro Proje Müdürü Süleyman Ergut, şantiyeyi ziyaret eden Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve basın mensuplarına çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TBM adı verilen tünel makinesinin yüzeye çıktığı son bölümde incelemelerde bulunan Büyükelçi Ulusoy, AA muhabirine açıklamasında, Türk inşaat sektörünün Bulgaristan'daki altyapı projelerinde yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkent Sofya'daki metro inşaatının önemli bir kısmını yapan Türk firmasının çalışmalarını yerinde izlediğini kaydeden Ulusoy, "Hemen hemen kendi bölümleri bitmiş durumda. Türkiye'nin Bulgaristan'daki altyapı projelerine aktif olarak ihalelere katılarak Türk inşaat sektörünün başarısını buralarda göstermesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergut da son aşamasına gelinen projenin, Sofya halkının hayatını daha da kolaylaştıracağını belirterek "İşimizi doğru, başarılı ve iyi bir şekilde yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Kalite ve kullanılabilirlik açısından tüm bu projelerin başarılı olduğuna inandığını kaydeden Ergut, Türk inşaat sektörünün Bulgaristan'daki itibarını artırmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Şantiyedeki personelin yüzde 25'inin Türk olduğunu aktaran Ergut, aynı zamanda Bulgaristan vatandaşlarına da istihdam yarattıklarına işaret etti.

16 yılda 3 dev proje

Ergut, 2003'ten beri faaliyet gösterdikleri Bulgaristan'da bir otoyol ve iki metro hattı olmak üzere üç dev proje gerçekleştirdiklerini söyleyerek Bulgaristan'da kalıcı olmak istediklerini ve yeni projeler araştırdıklarını, açılan otoyol projelerinin ihalelerine de katılarak iş hacmini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Doğuş Holding, uluslararası Trakya Otoyolu'nun bir bölümünü oluşturan ülkenin doğusundaki Burgaz ve Karnobat şehirleri arasında bulunan 45 kilometrelik kısmı 2008'de tamamlamıştı.

Ardından Sofya'daki metro inşasında iki ihale kazanan Holding, önce 2012'ye kadar 3,8 kilometrelik tünel ve 4 metro istasyonunu inşa etmişti.

Yaklaşık 6 kilometrelik tünelden oluşan son proje de temmuz ayının başında tamamlanacak.

Kaynak: AA