Türk firmaları Moskova'daki tekstil fuarına çıkarma yaptı
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Türk firmaları Moskova'daki tekstil fuarına çıkarma yaptı

Türk firmaları Moskova'daki tekstil fuarına çıkarma yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen tekstil fuarına Türk firmaları damga vurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen tekstil fuarına Türk firmaları damga vurdu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) öncülüğünde 94 firma ile fuara katılan Türkiye fuar alanının beşte birini kapattı.

Dünyanın birçok noktasından 23 bini aşkın uluslararası markayı bir araya getiren CPM (Collection Premiere Moscow) Fuarı Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı. 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuara Türk firmaları damga vurdu. Türk markaları, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) öncülüğünde fuara 94 firma ile milli bir katılım sağlarken Türk tekstili ise Rus ve yabancı modacılardan tam not aldı.

Rusya'ya 500 milyon dolar ihracat hedeflediklerini belirten İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, bu rakama 5 yıl içerisinde ulaşacaklarını kaydetti.

"Hedefimiz İtalya'nın önüne geçmek"

CPM'i de Türk modasının tanıtımı açısından da önemli bir etkinlik olduğunu hatırlatan Gültepe, Rusya'da hazır giyim ihracatında dördüncü ülkeyiz. Birinci Çin, ikinci Bangladeş, üçüncü İtalya, biz dördüncüyüz. Dördüncülük arzu ettiğimiz bir yer değil. Bütün hazırlıklarımızı en kısa zamanda 500 milyon dolar ihracatla İtalya'nın önüne geçme hedefi doğrultusunda yapıyoruz" dedi.

"Bütün markalarımız CPM'e özel tasarımlarla Moskova'ya geldi"

Rusya'nın önemli bir moda pazarı olduğunu aktaran Gültepe, Türk markalarının CPM'e özel tasarımlarla Moskova'ya geldiğini kaydetti. Gültepe sözlerine şöyle devam etti: "Rusya'ya ihracatımız 2019 yılında 270 milyon dolar civarındaydı. Pandemi nedeniyle 2020 yılında 230 milyon dolarda kaldık. Bu yıl yeniden bir ivme yakaladık şu an 170 milyon dolar civarında. Hedefimiz en az 500 milyon dolara ulaşmak 5 yıl içerisinde bu rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hedef doğrultusunda İHKİB'in ve sektörün alt yapısını dijitalleştirme, sürdürülebilirlik, tasarım odaklı üretim ve markalaşma konusunda çeşitli projeler yürütüyoruz. Rusya genelinde hazır giyimde 20 markamız var, 600'e yakın mağaza ve 1000 civarında da satış noktası var. Türkiye'deki markalar için iyi bir Pazar Rusya" Fuar alanın yüzde 20'sinin Türk firmalarından oluştuğunu söyleyen Gültepe, "En fazla katılımın olduğu yıl bu yıl. Firmalarımızın 59'u erkek ve kadın hazır giyimi, 28'i deri sektörü ve 7'si iç giyim firması olmak üzere 94 firmamızla fuarın en çok firmasına sahibiz" dedi.

"Hazır giyim ihracatında ABD'ye yüzde 25'lik bir artış var"

Pandemiye rağmen 2020 yılının hazır giyim sektörü açısından başarılı bir yıl olduğunu aktaran Gültepe, sadece Rusya'ya değil, dünyadaki hazır giyim sektöründe birçok ülkeye ihracatta 2019 yılına göre yüzde 20'ye varan bir artış olduğunu söyledi. Gültepe, Özellikle ABD'ye yüzde 25'lik bir artış var oradan Türkiye'ye doğru bir dönüş var" dedi.

Hazır giyim sektöründeki istihdam oranları

Hazır giyim sektörünün üretim kısmında 640 bin kişi olduğunu belirten Gültepe, "Pandemi sonrası oluşan ek istihdam ise 70 bin. Aynı hızda devam edersek eğer 1 yıl içerisinde 50 bin kişinin daha istihdam edilebileceğini düşünüyorum" dedi. - MOSKOVA

Türk firmaları Moskova'daki tekstil fuarına çıkarma yaptı
Türk firmaları Moskova'daki tekstil fuarına çıkarma yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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