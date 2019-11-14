Türk firmaları Mısır'daki makine fuarına yoğun ilgi gösterdi

14.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:08

Türk firmaları, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen fuarda makinelerini sergiliyor.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen MACTECH fuarına 5 Türk firması doğrudan, 50'ye yakın firma da Mısır'daki bayileri aracılığıyla katılıyor.

Türk iş adamı Veysel Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde 2018 yılından itibaren hareketlenme olduğunu, bunun sonucu Mısır'ın Türkiye'ye ihracatında önemli gelişme sağlandığını söyledi.

Doğan, 1998 yılından bu yana farklı alanlarda Mısır ile ticaret yaptığını anlatarak, özellikle makine konusunda Mısırlı firmalar ile iyi işlere imza attıklarını vurguladı.

Mısır vizesi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu da ifade eden Doğan, 45 yaş altındaki Türklerin Mısır vizesi almakta zorluk çektiğini, bu insanların bazen aylarca beklemek zorunda kaldığını aktardı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin verilerine göre, MACTECH fuarında temel olarak metal işleme tezgahları, endüstriyel aletler, kaynak ve metal kesme ekipmanları gibi ürünler sergileniyor.

Mısır'a makine ihracatında Türkiye 5. sırada yer alıyor. Türkiye'deki makine üreticilerinin çoğunun Mısır'da bayileri bulunuyor. Fuardaki Türk makineleri de çoğunlukla bayiler üzerinden tanıtılıyor.

- Geçen yıl Türk-Mısır ticaretinde rekor kırıldı

Geçen yıl Türkiye'nin Mısır'a ihracatı 3,05 milyar dolara, ithalatı ise 2,19 milyar dolara çıkmıştı. Böylece Türkiye-Mısır ticaret hacmi 5,24 milyar dolara ulaşarak rekor kırmıştı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2005 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile her yıl artmaya başlamış, Muhammed Mursi'nin iktidara geldiği 2012 yılında rekor kırarak 5,021 milyar dolara (Türkiye'nin ihracatı 3.679 milyar dolar) ulaşmıştı.

Sonraki yıllarda ise Türkiye'nin ihracatı yavaş yavaş azalırken, Mısır'dan yapılan ithalat artmaya, ancak toplam ticaret hacmi düşmeye başlamıştı.

Kaynak: AA