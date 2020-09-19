Türk firmaları kruvaziyer turizmine giriyor
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Türk firmaları kruvaziyer turizmine giriyor

Türk firmaları kruvaziyer turizmine giriyor Bahama bayraklı Gemini isimli kruvaziyer, Türk firması tarafından satın alındı Korona virüs salgınıyla durma noktasına gelen kruvaziyer turizminde salgın sonrası planlamalar yapılmaya başlandı.

19.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:17

Türk firmaları kruvaziyer turizmine giriyor

Bahama bayraklı Gemini isimli kruvaziyer, Türk firması tarafından satın alındı

AYDIN - Korona virüs salgınıyla durma noktasına gelen kruvaziyer turizminde salgın sonrası planlamalar yapılmaya başlandı. Özellikle ABD, Yunan ve Avrupalı firmaların faaliyet gösterdiği kruvaziyer turizmi atık Türk firmaları için cazibe merkezi olmaya başladı. Son olarak Kuşadası Limanı'nda demirli bulunan Bahama bayraklı Gemini isimli kruvaziyer, bir Türk firması tarafından satın alındı.

Turizm sektöründe 1996'dan bu yana dünyanın önde gelen şirketleri için proje yürüten bir firma, satın aldığı bir kruvaziyerle Akdeniz'e çıkmaya hazırlanıyor. Miray Cruises tarafından satın alınan Bahama bayraklı "Gemini" isimli gemide 400 kabin bulunuyor. Kuşadası Limanı'na demirleyen 164 metre uzunluğundaki gemide son kontroller yapılıyor. Salgın sürecinin ardından hizmete girmesi planlanan 400 kabin ve 1000 yolcu kapasiteli "Gemini" adlı gemi, Ege adaları ve Akdeniz'de Türk konseptinde tatil seçeneği sunacak.

Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, salgın sürecinde yapılan bu yatırımın çok anlamlı olduğunu belirterek, kruvaziyer sektörüne adım attıklarını ve büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Özellikle Akdeniz çanağında Yunan ve İtalyan firmalarının ön planda olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Attığımız bu adımla beraber artık Akdeniz'de Türk konseptinde bir Türk gemisi, misafirlerine servis verecek " dedi. Geminin kruvaziyer turizmine Türk misafirperverlerini kazandıracağını kaydeden Yazıcı, " Gemide diğer kruvaziyer gemilerde olmayan Türklere özgü ikramlar, yemekler ve içecekler sunulacak. Bunların yanında uluslararası mutfak ürünlerini de dünyanın değişik limanlarında misafirlerine servis edeceğiz. Amacımız gemi sayısını artırarak bir kruvaziyer filosu oluşturmak. Akdeniz'de de Türkiye'nin bu alanda daha güçlü olduğunu göstermek. 2021 yılından itibaren planımız seferlerimize Mart ayı itibariyle başlamak. Tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz " diye konuştu.

Türk firmaları kruvaziyer turizmine giriyor

Kaynak: İHA

IHA Editörü - ZAFER HACISALİHOĞLU
ZAFER HACISALİHOĞLU
IHA Editörü
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