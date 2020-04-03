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ODTÜ Teknokent, Ankara, Ekonomi

Türk firmaları Kovid-19'a karşı "Pandemi Yönetim Sistemi" geliştirdi

Ankara Kalkınma Ajansının "Yerli Tedarik ve İş Birliği" platformunda yer alan Aniventi AŞ, iş ortağı ViaVeri Teknoloji ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ve bu tür salgınlara yönelik "Pandemi Yönetim Sistemi" geliştirdi.

03.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:52
Türk firmaları Kovid-19'a karşı

Ankara Kalkınma Ajansının "Yerli Tedarik ve İş Birliği" platformunda yer alan Aniventi AŞ, iş ortağı ViaVeri Teknoloji ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ve bu tür salgınlara yönelik "Pandemi Yönetim Sistemi" geliştirdi.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Teknokent'te Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Aniventi'nin, iş ortağı ViaVeri ile geliştirdiği sistem sayesinde, Kovid-19 semptomlarını gösteren kişiler ve en son bulundukları yerler tespit edilerek, orada bulunan diğer kişilere sistem üzerinden bildirim gönderilecek.

Kovid-19 bulgularını gösterenlerin hızlıca en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanarak virüsün yayılmasının önüne geçilecek. Bulguları şüpheli olan ve kendisini iyi hissetmeyen vatandaşlar, "panik butonu" sayesinde acil çağrı açarak Kovid-19 donanımlı ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşuna götürülecek.

Temas edilen her kişi ve lokasyon sisteme otomatik eklenecek ve orada bulunanlara anlık olarak Kovid-19 tedavi ve korunma önerileri gidecek. Sistem sayesinde "14 gün kuralı" daha doğru bir şekilde uygulanabilecek.

Bakanlıkların sistemleriyle entegre çalışabilecek

Sistem üzerinden kitlesel pandemi yönetimi Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının sistemleriyle entegre çalışabilecek, böylelikle vakaların yayılmasının önüne geçilmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aniventi Kurucu Ortağı Nejat Ünsal, sistem sayesinde aile hekimlerinin de desteğiyle ülke olarak virüsün yayılımının önüne geçilebileceğini belirterek, "Herkes şu an karşısındakinin sağlığını kendi sağlığı gibi düşünürse bu süreç daha hızlı son bulur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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